Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống mãi với non sông” lần thứ III năm 2026 do Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động (Bộ Nội vụ) phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh và các đơn vị liên quan tổ chức tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên VTVcab.

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, các cơ quan của Quốc hội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cùng đông đảo đại biểu và khán giả.

Nhà báo Bùi Đức Tùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tri ân bằng những hành động cụ thể

Phát biểu khai mạc, nhà báo Bùi Đức Tùng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh. Mỗi người mẹ mất con, mỗi người vợ mất chồng, mỗi thương binh mang trên mình dấu tích chiến tranh đều là một phần ký ức không thể phai mờ của dân tộc.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, tri ân không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ trong những ngày tháng Bảy mà cần trở thành tình cảm thường xuyên và được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong đời sống. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của “Sống mãi với non sông”: nhớ về quá khứ để thêm trân trọng hòa bình, biết ơn sự hy sinh để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và các đại biểu tặng quà cho người có công trên sân khấu của chương trình (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là hoạt động thăm hỏi, tri ân và trao quà tới 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng là Mẹ Nguyễn Thị Hằng, Mẹ Nguyễn Kim Loan và trao 60 suất quà tới đại biểu người có công tại sân khấu.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức đã có các hoạt động dâng hương, thăm hỏi, trao quà cho 70 người người có công tại đặc khu Côn Đảo; tổ chức trao 100 suất quà cho người có công tại các tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình và TP Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ban tổ chức Chương trình "Sống mãi với non sông" trao quà tới các đại biểu người có công (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Âm nhạc kể câu chuyện về quê hương, đất nước

Điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa tính chính luận và cảm xúc. Các tiết mục được kết nối theo mạch nội dung xuyên suốt, khắc họa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Những ca khúc về Đảng, Bác Hồ, quê hương, biển đảo và người lính qua phần thể hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên sự tiếp nối giữa truyền thống và hôm nay, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức trao bảng tri ân tới cộng đồng doanh nghiệp (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Chương trình “Sống mãi với non sông” năm 2026 khép lại với thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của các thế hệ đi trước.