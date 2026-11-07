Hơn 7 năm kể từ ngày đạp xe lên xã xin thoát nghèo, sức khỏe của cụ Đỗ Thị Mơ (91 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) giảm sút, không còn chăn nuôi gia cầm, trồng trọt như trước.

Năm 2019, câu chuyện cụ Mơ đạp xe lên xã xin thoát nghèo nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Hình ảnh cụ bà từng một mình nuôi 11 người con, chủ động xin nhường phần hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn hơn đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Cụ Đỗ Thị Mơ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ở tuổi 91, trí nhớ của cụ Mơ đôi lúc không còn minh mẫn, nhưng khi nhắc lại câu chuyện năm xưa, cụ vẫn nhớ khá rõ. Cụ kể chồng mất sớm, một mình phải lam lũ làm ruộng, chăn nuôi gà để có tiền nuôi 11 người con khôn lớn.

Năm 2018, nhận thấy các con đều đã trưởng thành, cụ quyết định đạp xe lên xã xin thoát nghèo. Sau khi xem xét hoàn cảnh, chính quyền địa phương nhận thấy cụ vẫn thuộc diện hộ nghèo nên chưa thể giải quyết theo nguyện vọng. Suốt hơn một năm sau đó, thỉnh thoảng cụ lại đạp chiếc xe đạp ấy lên xã, kiên trì bày tỏ mong muốn được ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Cuối năm 2019, nguyện vọng của cụ được chính quyền các cấp xem xét, chấp thuận. “Tôi từng nuôi 11 người con. Nhưng khi lên xã, thấy một người phụ nữ cõng con và vác gạo trợ cấp. Lúc đó, nhìn lại thấy mình chỉ ở một mình nên tôi quyết định trả lại gạo, xin xã cho thoát nghèo, để phần của tôi dành cho những người khác”, cụ Mơ nhớ lại.

Hiện tại sức khỏe của cụ Mơ giảm sút, trí nhớ không còn minh mẫn như trước (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Xuân Hoa (SN 1961, con trai thứ hai của cụ Mơ) chia sẻ từ trước đến nay, mẹ ông là người sống ngay thẳng, thích tự do và không muốn phụ thuộc vào con cái. Để tiện theo dõi sức khỏe và chăm sóc mẹ, ông Hoa cùng các em trong gia đình lắp camera tại phòng ngủ để quan sát sinh hoạt hàng ngày của cụ.

“Một số người em của tôi đang làm ăn ở xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy mẹ hằng ngày qua camera. Mỗi ngày, tôi thường đem cơm qua cho mẹ. Giờ cụ tuổi đã cao nên sức khỏe yếu hơn, trí nhớ cũng giảm sút”, ông Hoa nói.

Nhắc đến câu chuyện của mẹ, ông Hoa cho biết gia đình vẫn giữ một kỷ vật đặc biệt. Đó là chiếc xe đạp cụ Mơ từng sử dụng trong những lần lên xã xin thoát nghèo.

Theo ông Hoa, mẹ của ông cũng rất yêu quý chiếc xe dù nó đã cũ kỹ, một số bộ phận hư hỏng theo thời gian. Dù từng có cán bộ ngỏ ý muốn đưa xe vào bảo tàng để lưu giữ, gia đình vẫn quyết định giữ lại bởi đây là kỷ vật gắn liền với câu chuyện đáng nhớ của mẹ.

Chiếc xe đạp - kỷ vật gắn bó với câu chuyện tử tế của cụ Mơ (Ảnh: Thanh Tùng).

“Đó là kỷ vật gắn liền với mẹ nên tôi quyết định giữ lại. Chiếc xe đã cũ, hư hỏng một số chi tiết, nhưng tôi đang tính tu sửa rồi cất đi làm kỷ niệm cho con cháu sau này”, ông Hoa chia sẻ.

Ông Hoa kể ngày trước gia đình rất nghèo. Ông may mắn hơn các em vì được đi học rồi trở thành giáo viên. Những người con còn lại của cụ Mơ phải rời quê, tìm việc làm ở nhiều nơi để kiếm sống.

“Đi làm ăn xa nhưng ai cũng khó khăn. Tôi cố gắng lắm mới cho mỗi em được ít tiền đủ bắt xe mỗi dịp về quê. Hiện cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước nhiều, các em tôi đã có thể chăm lo cho mẹ tôi. Vừa rồi có em út của tôi bị bệnh nặng qua đời nên thời gian qua mẹ tôi rất buồn”, ông Hoa nói.

Cụ Mơ "khoe" những tấm giấy khen được địa phương trao tặng (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Hoa, vừa qua, gia đình cũng đón nhận sự hỗ trợ từ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để xây dựng nhà ở dành cho cụ Mơ.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, cho biết sức khỏe cụ Mơ hiện đã yếu, trí nhớ giảm sút. Vào các dịp lễ, Tết, địa phương thường đến thăm hỏi, động viên.

Theo ông Cảnh, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã những năm qua giảm đáng kể, hiện còn khoảng 2,1%. Những trường hợp còn nghèo chủ yếu là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, không còn khả năng lao động.