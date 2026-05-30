Không có quy định chuyển sang nhận lương hưu một lần
(Dân trí) - Người đã nhận chế độ hưu trí, đang hưởng lương hưu hằng tháng thì không thể chuyển sang nhận một lần đối với phần lương hưu còn lại.
Bà Hạnh nghỉ hưu sớm từ tháng 7/2025, khi mới 51 tuổi. Sau khi nhận lương hưu được một thời gian thì bà phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.
Bà Hạnh hỏi: “Tôi có nguyện vọng chuyển sang hưởng chế độ lương hưu một lần đối với phần lương hưu còn lại được hay không? Nếu được thì tôi cần những giấy tờ gì và thực hiện theo quy trình như thế nào?”.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện bà Hạnh đang hưởng lương hưu, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên có nhu cầu chuyển sang hưởng chế độ lương hưu một lần đối với phần lương hưu còn lại để phục vụ chi phí điều trị.
Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội thì không có quy định về việc người đang hưởng lương hưu được chuyển sang chế độ lương hưu một lần đối với phần lương hưu còn lại.