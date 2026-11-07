Ngày 7/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa (Quảng Trị).

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị được ông Đinh Thắng (67 tuổi, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) cung cấp thông tin liên quan đến phần mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khảo sát, xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Hoàng Cuối).

Giai đoạn 1989-1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông Thắng được địa phương điều động cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Ông Thắng cho biết trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc một đơn vị Bộ đội Trường Sơn.

Từ thông tin nhân chứng cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; gặp gỡ, trao đổi với nhân chứng, bậc cao niên và những người từng công tác tại xã Dân Hóa qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin nhằm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Di tích Cổng Trời tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Nằm trên quốc lộ 12A, thuộc xã Dân Hóa, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổng Trời nổi bật với "cánh cửa đá" giữa đại ngàn Trường Sơn. Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là điểm trọng yếu trên tuyến vận tải chiến lược, ghi dấu kỳ tích của bộ đội ta.

Năm 1969 đánh dấu một mốc son đặc biệt khi tuyến đường ống xăng dầu đầu tiên vượt Trường Sơn được xây dựng thành công với chiều dài khoảng 350km. Tuyến ống kéo dài từ Nghệ An, đi qua Cổng Trời rồi nối sang Lào, góp phần quan trọng đưa xăng dầu vào chiến trường miền Nam. Đây được xem là một trong những công trình hậu cần quân sự đặc biệt quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ.