Hưng Yên: Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính quyền điện tử

Tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Nhận thức rõ vai trò “xương sống” của thể chế, tỉnh Hưng Yên đã sớm tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách làm nền tảng cho quá trình triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.

Bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng về xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, tỉnh Hưng Yên đã chủ động cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trọng tâm là Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 31/12/2024 về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó GĐ Sở Nội vụ Hưng Yên khai mạc Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng cung cấp thông tin cho người dân năm 2025 (Ảnh: Sở Nội vụ Hưng Yên).

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể. Việc hoàn thiện thể chế không chỉ dừng lại ở ban hành văn bản mà còn chú trọng tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm các hoạt động của chính quyền điện tử, chính quyền số được duy trì thông suốt, không bị gián đoạn. Đây là yếu tố quan trọng giúp bộ máy hành chính vận hành ổn định, hiệu quả ngay trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch, tỉnh Hưng Yên đã tập trung hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các quy định về quản lý, vận hành hệ thống thông tin; sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu được rà soát, bổ sung, từng bước hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các nền tảng số dùng chung.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Sở Nội vụ Hưng Yên).

Việc thể chế hóa các quy định về làm việc trên môi trường số đã góp phần thay đổi rõ nét phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước. Từ việc xử lý công việc thủ công, giấy tờ truyền thống, nhiều quy trình được chuẩn hóa, số hóa, thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Gắn hoàn thiện thể chế với xây dựng kiến trúc Chính quyền số

Một điểm nhấn trong công tác hoàn thiện thể chế của tỉnh Hưng Yên là sự gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, duy trì và triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử. Tỉnh tiếp tục duy trì Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên phiên bản 2.0 làm cơ sở định hướng cho đầu tư, triển khai các hệ thống thông tin, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh đầu tư chồng chéo, manh mún.

Song song với đó, tỉnh đang tích cực xây dựng, nâng cấp Khung kiến trúc số tỉnh Hưng Yên theo Khung kiến trúc số quốc gia, dự kiến công bố vào cuối năm 2025.

Việc hoàn thiện thể chế gắn với kiến trúc số không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình triển khai các dự án công nghệ thông tin mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định.

Trong quá trình hoàn thiện thể chế, tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm đến việc thể chế hóa các quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, coi đây là thước đo quan trọng của Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đã được ban hành nhằm đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng kết quả điện tử có ký số theo quy định.

Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến được xác định rõ ràng, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt mức cao; người dân, doanh nghiệp ngày càng quen thuộc và tin tưởng vào việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Thực tiễn cho thấy, kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh Hưng Yên không chỉ thể hiện qua hệ thống văn bản, kế hoạch được ban hành mà quan trọng hơn là tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, từng bước hình thành phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Có thể khẳng định, việc tập trung hoàn thiện thể chế đã tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đây chính là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong giai đoạn tới.

Nguyễn Ngọc Minh