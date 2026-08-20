Huế hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Huế đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9.

Việc hợp nhất 2 cơ quan sẽ giúp tập trung một đầu mối trong công tác xúc tiến du lịch, ngoại giao văn hóa của Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo tờ trình của UBND thành phố Huế, việc hợp nhất 2 sở nhằm tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hiện nay, thành phố Huế là một trong 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn duy trì Sở Du lịch riêng biệt.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đánh giá mô hình quản lý tách biệt giữa Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thời gian qua bộc lộ một số hạn chế như công tác quy hoạch chiến lược bị phân tán, có sự chồng chéo trong quản lý và tổ chức sự kiện, nguồn lực tài chính và nhân lực bị phân tán.

Thành phố Huế được xem là trung tâm văn hóa - du lịch lớn của quốc gia, sở hữu quần thể di sản thế giới cùng hệ thống di sản phi vật thể phong phú. Việc hợp nhất 2 cơ quan sẽ tạo sự thống nhất từ bảo tồn, phát huy giá trị di sản đến quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch.

Sau khi hợp nhất, sở mới sẽ quản lý và tích hợp quy hoạch phát triển văn hóa - di sản với quy hoạch các tuyến, điểm du lịch và hạ tầng, liên kết chuỗi sản phẩm du lịch - văn hóa - lễ hội - thể thao, đặc biệt là Festival 4 mùa.

Việc hợp nhất cũng được kỳ vọng giúp chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung về di sản, du lịch và thể thao, tập trung một đầu mối trong công tác xúc tiến du lịch, ngoại giao văn hóa của Huế.

Sau khi thành lập và tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Huế còn 13 cơ quan chuyên môn.

Ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế, cho biết kỳ họp chuyên đề lần này tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, lấy kết quả thực tế sự phát triển thành phố và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo hiệu quả.