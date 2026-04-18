Hơn 600 hồ sơ trễ hẹn, xã 2 lần xin lỗi dân vẫn chậm giải quyết

Xã xin lỗi 2 lần, hồ sơ vẫn chưa được xử lý

Hơn nửa năm qua, ông T.N.H. (trú tại xã Biển Hồ, Gia Lai) nhiều lần mang hồ sơ đến xã Ia Hrung, Gia Lai để giải quyết các thủ tục đất đai nhưng không được tiếp nhận. Sau nhiều lần chậm trễ, lãnh đạo xã này đã 2 lần viết thư xin lỗi, cam kết sớm giải quyết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông H. cho biết từ tháng 8/2025, ông đến UBND xã Ia Hrung để làm thủ tục cập nhật đường đi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đó. Tuy nhiên, hồ sơ của ông liên tục bị cán bộ từ chối tiếp nhận, hẹn chờ xem xét lại.

Theo ông H., nhiều lần ông mang hồ sơ đến hỏi cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Phòng Kinh tế xã Ia Hrung nhưng bị “đùn đẩy”, hướng dẫn vòng vo. Một vài lần khác, cán bộ yêu cầu ông để lại bản photo, nghiên cứu rồi sẽ tiếp nhận sau. Nhưng từ đó đến nay, ông H. nhiều lần liên hệ vẫn không nhận được phản hồi hay hướng dẫn cụ thể.

"Hồ sơ tương tự của tôi tại một số xã, phường lân cận đều được giải quyết đúng hạn. Riêng tại xã Ia Hrung, hồ sơ của tôi không được tiếp nhận và cũng không có văn bản trả lời rõ ràng", ông H. cho biết.

Sau nhiều lần đến hỏi hồ sơ, ngày 28/1, ông H. đã trực tiếp gặp bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, làm việc và yêu cầu có những trả lời về lý do hồ sơ mình không được nhận.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Hrung đã có văn bản xin lỗi ông H. và hẹn ngày 15/2 sẽ trả lời kết quả xử lý hồ sơ.

Trong văn bản xin lỗi, UBND xã Ia Hrung nêu lý do: "Quá trình xử lý hồ sơ, cán bộ chuyên môn chỉ có một người và chưa có kinh nghiệm trong xử lý các thủ tục theo phân quyền nên việc giải quyết chưa kịp thời, chậm trễ, gây phiền hà cho ông H.. UBND xã Ia Hrung xin lỗi và sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ của ông H. vào ngày 15/2”.

Tuy nhiên, ngày 24/2, ông H. liên hệ đến cán bộ xã Ia Hrung để hỏi về việc xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, đại diện UBND xã Ia Hrung cũng nêu lý do chưa thể giải quyết được và lại có phiếu xin lỗi lần thứ 2 với nội dung như trên. Địa phương hẹn ông H. đến ngày 4/3.

Sau khi UBND xã Ia Hrung xin lỗi và hứa trả kết quả lần thứ 2 nhưng đến nay hồ sơ của ông H. vẫn chưa được giải quyết.

Xã đứng đầu tỉnh khi có 600 hồ sơ trễ hạn xử lý

Chiều 16/4, trong buổi làm việc tại UBND xã Ia Hrung, phóng viên ghi nhận nhiều người dân cầm giấy hẹn đến gặp lãnh đạo để phản ánh việc hồ sơ bị trễ hạn.

Một người dân cho biết nhiều tháng qua, các hộ dân tại làng Ngai Ngó (xã Hrung) bị ảnh hưởng bởi mùi hôi phát sinh từ các trang trại chăn nuôi lợn. Người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Ia Hrung nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp thừa nhận ông H. đã nhiều lần đến trụ sở yêu cầu giải quyết hồ sơ đất đai nhưng chưa được đáp ứng. Nguyên nhân là một số cán bộ chuyên môn còn hạn chế về kinh nghiệm, chưa đáp ứng yêu cầu nên chưa hướng dẫn, giải quyết hồ sơ của người dân một cách đầy đủ, rõ ràng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, địa phương đã hợp đồng thêm 2 nhân viên địa chính để xử lý các hồ sơ tồn đọng. Đối với những trường hợp phức tạp, xã sẽ tổ chức họp chuyên môn hoặc xin ý kiến các sở, ngành để giải quyết sớm hồ sơ của người dân.

Ông Kram Dung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, cho biết qua rà soát, đến ngày 16/4, địa phương có 635 hồ sơ trễ hẹn. Đây là số lượng hồ sơ chậm xử lý nhiều nhất toàn tỉnh Gia Lai.

"Nhiều cán bộ còn chưa đáp ứng được năng lực nhưng không chịu báo cáo những khó khăn. Trước mắt, xã yêu cầu từng phòng, ban báo cáo khối lượng công việc giải quyết vào cuối ngày. Địa phương đã giao chỉ tiêu giải quyết hồ sơ đối với từng cán bộ phụ trách", ông Đoàn cho hay.