Hơn 3.500 cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ sẽ được đào tạo, bồi dưỡng

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, việc bồi dưỡng không chỉ nhằm cập nhật kiến thức mà còn hướng đến nâng cao tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và khả năng ra quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp xã - nơi trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ mới sau khi tổ chức lại bộ máy.

Các chương trình được thiết kế theo vị trí việc làm, gắn với chức danh và đặc thù từng địa bàn, từ khu vực đô thị đến nông thôn, miền núi. Nội dung đào tạo chú trọng tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cải cách hành chính trong bối cảnh mới.

Trọng tâm là đội ngũ lãnh đạo cấp xã

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là tập trung bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp xã, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Với Chủ tịch UBND cấp xã, chương trình không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức mà còn hướng tới nâng cao năng lực điều hành thực tiễn. Nội dung xoay quanh quản trị địa phương theo mô hình 2 cấp, phát triển kinh tế theo đặc thù từng vùng, cùng với các kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết khiếu nại, tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Đáng chú ý, yếu tố công nghệ được đưa vào xuyên suốt các chương trình, từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và ra quyết định. Điều này phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh quản trị hiện đại.

Chương trình cũng được phân hóa theo từng loại hình địa bàn. Ở các xã, phường có tính đô thị hóa cao, nội dung thiên về quản trị đô thị, quy hoạch và phát triển kinh tế đô thị. Trong khi đó, với các xã nông thôn, miền núi, trọng tâm chuyển sang phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đào tạo sát vị trí việc làm, tăng tính thực hành

Không chỉ dừng ở cấp lãnh đạo, kế hoạch bồi dưỡng mở rộng đến toàn bộ đội ngũ trưởng, phó phòng và công chức chuyên môn cấp xã.

Các chương trình được thiết kế theo từng lĩnh vực cụ thể, giúp cán bộ, công chức vừa củng cố kiến thức chuyên môn, vừa nâng cao kỹ năng thực thi công vụ. Ở lĩnh vực tài chính – kế hoạch, nội dung tập trung vào quản lý ngân sách, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng, đô thị và môi trường hướng tới nâng cao năng lực quản lý đất đai, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, xử lý vi phạm và bảo vệ môi trường. Với các xã nông thôn, miền núi, chương trình nhấn mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Ở lĩnh vực nội vụ và văn hóa – xã hội, nội dung đào tạo tập trung vào quản lý nhân sự, thực hiện chính sách, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại địa phương.

Điểm chung của các chương trình là tăng cường tính thực hành, kết hợp giữa lý thuyết với thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và xử lý tình huống thực tế, giúp học viên dễ dàng áp dụng vào công việc.

Kết hợp học trực tiếp và trực tuyến

Theo kế hoạch, tổng số cán bộ, công chức được bồi dưỡng trong năm 2026 khoảng 3.544 người, thông qua 27 lớp đào tạo.

Trong đó, gần 2.000 người tham gia các lớp bồi dưỡng trực tiếp, chủ yếu là đội ngũ lãnh đạo và công chức cấp xã. Song song, khoảng 1.620 cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp xã sẽ tham gia các khóa học trực tuyến trên nền tảng mở (MOOC), tập trung vào kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Các lớp học được tổ chức tại 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp điều kiện thực tế.

Gắn kết quả học tập với đánh giá cán bộ

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đào tạo, kế hoạch còn đặt ra yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa kết quả bồi dưỡng với công tác đánh giá cán bộ.

Sau mỗi khóa học, học viên phải hoàn thành bài thu hoạch để đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Kết quả này sẽ được đưa vào tiêu chí xếp loại cán bộ, công chức trong năm.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu gắn hoạt động đào tạo với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ một cách thực chất, lâu dài.

Sở Nội vụ được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng, đồng thời theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

Kế hoạch này được xem là bước chuyển mạnh trong tư duy đào tạo - từ truyền đạt lý thuyết sang hình thành năng lực thực thi; từ “học cho đủ điều kiện” sang “học để giải quyết việc thực tế”, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.