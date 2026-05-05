Hơn 300 cán bộ không chuyên trách tham gia sát hạch vào công chức

Từ ngày 5 đến 7/5, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk (Sở Nội vụ Đắk Lắk) tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã.

Tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch lần này có 303 cán bộ không chuyên trách, trong đó, khối Đảng, đoàn thể có 81 thí sinh và khối chính quyền 222 thí sinh. Chỉ tiêu đăng ký tiếp nhận vào làm công chức năm 2026 tại Đắk Lắk là 257 biên chế.

Khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 (Ảnh: Tiếp Lê).

Đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước thời điểm Nghị định số 170 ban hành ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực thi hành.

Những người tham gia sát hạch được kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sau đó, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức sẽ tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận thông qua hình thức vấn đáp.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức tỉnh Đắk Lắk, cho biết kỳ kiểm tra, sát hạch được tổ chức nhằm tuyển chọn những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ, năng lực phù hợp với vị trí việc làm. Qua đó, địa phương hướng tới bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

257 cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ được tiếp nhận vào công chức sau kỳ sát hạch (Ảnh minh họa: Thúy Diễm).

Để kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc và đúng quy định, ông Tuấn nhấn mạnh các thành viên Hội đồng, ban giám sát, tổ vấn đáp cùng các bộ phận liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ chặt chẽ quy chế, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Mục tiêu là đảm bảo kỳ kiểm tra diễn ra an toàn, kỷ luật, công tâm, khách quan, minh bạch và chính xác.

Kết quả công nhận trúng tuyển dự kiến được công bố trước ngày 10/5.