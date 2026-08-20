Học sinh cần kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế trước năm học mới

Học sinh, sinh viên nên kiểm tra lại giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vào năm học mới (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo: “Sau khi nhà trường đã hoàn tất việc đóng bảo hiểm y tế cho năm học mới, phụ huynh và học sinh, sinh viên nên kiểm tra lại giá trị sử dụng thẻ. Nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác, liên hệ nhà trường hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, hỗ trợ”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hướng dẫn 4 cách tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Thứ nhất là tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng mã số thẻ bảo hiểm y tế, số định danh cá nhân (ĐDCN) hoặc số căn cước công dân (CCCD) theo 4 bước sau:

Thứ hai là kiểm tra qua ứng dụng VssID theo các bước sau: Đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Thứ ba là tra cứu qua ứng dụng VNeID. Trong trường hợp thông tin bảo hiểm y tế đã được tích hợp, người dùng đăng nhập VNeID, vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để xem thông tin.

Thứ tư là tra cứu qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, học sinh, sinh viên có thể gọi số 1900 9068 và cung cấp thông tin theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu.