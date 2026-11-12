Theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP, chế độ hỗ trợ học nghề không chỉ hỗ trợ học phí mà còn hỗ trợ tiền ăn trong thời gian thực học. Điều kiện áp dụng khác nhau giữa người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người không thuộc nhóm này.

Hỗ trợ học nghề khi thất nghiệp có ý nghĩa gì?

Đây là một chế độ của bảo hiểm thất nghiệp, nhằm giúp người lao động nâng cao trình độ kỹ năng nghề, học nghề mới hoặc chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Chính sách có ý nghĩa đặc biệt với người mất việc, cần bổ sung kỹ năng để tìm công việc khác hoặc thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

Hỗ trợ đào tạo nghề không đồng nghĩa với việc Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thanh toán toàn bộ học phí của bất kỳ khóa học nào. Mức hỗ trợ được xác định theo thời lượng khóa học và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, trong giới hạn pháp luật quy định.

Với khóa học dưới 3 tháng, mức hỗ trợ học phí tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa. Với khóa học từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài học phí, người học được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày thực học. Tổng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

Người lao động cần phân biệt hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Trợ cấp thất nghiệp là khoản bù đắp một phần thu nhập cho người đủ điều kiện; còn hỗ trợ đào tạo nghề được chi trả theo cơ chế riêng: cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán học phí thông qua cơ sở đào tạo, tiền ăn được chi trả cho người lao động. Vì vậy, không nên hiểu toàn bộ mức hỗ trợ học phí là khoản tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Trước khi đăng ký học, người lao động nên trao đổi với tổ chức dịch vụ việc làm công về nghề, thời gian học, cơ sở đào tạo và mức hỗ trợ dự kiến. Chỉ nên bắt đầu khóa học sau khi có quyết định hỗ trợ, trừ trường hợp khóa học đã khai giảng không quá 1 tháng và cơ sở đào tạo bảo đảm dạy bù đầy đủ phần kiến thức người lao động chưa được học theo quy định.

Có cơ chế hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Nguyễn Vy).

Điều kiện, mức hỗ trợ đào tạo nghề và cách làm hồ sơ

Điều kiện hỗ trợ được chia thành hai nhóm. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trong thời gian hưởng trợ cấp. Người không thuộc nhóm này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện riêng về đối tượng, thời hạn nộp hồ sơ, tình trạng việc làm trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung Điều kiện hoặc mức áp dụng Việc người lao động cần làm Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp Được hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp Nộp đề nghị hỗ trợ trong thời gian hưởng trợ cấp Người không đang hưởng trợ cấp thất nghiệp Thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm; nộp hồ sơ trong 12 tháng từ ngày chấm dứt hợp đồng/làm việc Kiểm tra điều kiện và thời hạn nộp hồ sơ Thời gian đóng BHTN của nhóm không đang hưởng trợ cấp Từ đủ 9 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc Đối chiếu quá trình đóng BHTN trên sổ BHXH Điều kiện trong 10 ngày làm việc Kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hỗ trợ, không thuộc các trường hợp loại trừ tại khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm Theo dõi tình trạng việc làm và các trường hợp loại trừ Học phí khóa học dưới 3 tháng Theo học phí thực tế, tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa Hỏi rõ học phí và phần vượt mức hỗ trợ Học phí khóa học từ đủ 3 tháng trở lên Theo học phí thực tế, tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng Đối chiếu thời lượng khóa học và mức được duyệt Tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày thực học Theo dõi số ngày học thực tế Thời gian hỗ trợ Theo thời gian khóa học nhưng không quá 6 tháng Xác nhận thời gian học trong quyết định hỗ trợ Hồ sơ và nơi nộp Mẫu số 02; tùy nhóm đối tượng có thể cần quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc giấy tờ chấm dứt hợp đồng và sổ BHXH. Nộp trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia Chuẩn bị đúng thành phần hồ sơ theo tình trạng của mình Thời hạn giải quyết Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức dịch vụ việc làm công trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định Theo dõi phiếu hẹn và kết quả giải quyết

Quy trình thực hiện thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề gồm các bước sau:

Xác định nhóm điều kiện áp dụng. Nếu đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động đề nghị hỗ trợ trong thời gian hưởng. Nếu không thuộc nhóm đang hưởng trợ cấp, cần kiểm tra điều kiện tại khoản 2 Điều 37 Luật Việc làm, trong đó có yêu cầu đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo Mẫu số 02 ban hành kèm Nghị định 374/2025/NĐ-CP. Tùy trường hợp, hồ sơ có thể cần quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng và sổ bảo hiểm xã hội. Nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp tại tổ chức dịch vụ việc làm công hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổ chức dịch vụ việc làm công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan này xác định nghề, thời gian, mức hỗ trợ và cơ sở đào tạo để trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định. Chỉ tham gia khóa học theo quyết định hỗ trợ. Cơ sở đào tạo phải thuộc nhóm cơ sở được quy định, gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hoặc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Không nên xem việc nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp là đã tự động đề nghị hỗ trợ học nghề. Người lao động cần có đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề theo Mẫu số 02 và chuẩn bị thành phần hồ sơ tương ứng với tình trạng của mình. Hồ sơ, thời hạn nộp và nơi tiếp nhận cũng khác nhau giữa người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người không thuộc nhóm này.

Lưu ý để sử dụng quyền lợi hỗ trợ học nghề khi thất nghiệp đúng cách

Quyền lợi hỗ trợ đào tạo nghề gắn với hồ sơ, điều kiện và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người lao động nên xác định đúng nhóm đối tượng trước khi nộp hồ sơ, đồng thời hỏi rõ cơ sở đào tạo và khóa học được đề xuất. Không nên tự đăng ký khóa học rồi mặc định sẽ được Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hoàn trả học phí.

Một số việc thực tế nên làm:

Kiểm tra thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Với người không đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều kiện là đã đóng từ đủ 9 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Không áp dụng nhầm mốc 9 tháng trong 24 tháng.

Với người không đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều kiện là đã đóng từ đủ 9 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc. Không áp dụng nhầm mốc 9 tháng trong 24 tháng. Kiểm tra thời hạn và các điều kiện loại trừ. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ trong thời gian hưởng trợ cấp. Người không thuộc nhóm này phải nộp trong 12 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc; đồng thời đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp: có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; hoặc chết. Đây là thời hạn và danh mục loại trừ riêng của chế độ hỗ trợ đào tạo, không phải mốc 15 ngày dùng trong bản gốc.

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ trong thời gian hưởng trợ cấp. Người không thuộc nhóm này phải nộp trong 12 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng hoặc chấm dứt làm việc; đồng thời đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp: có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; hoặc chết. Đây là thời hạn và danh mục loại trừ riêng của chế độ hỗ trợ đào tạo, không phải mốc 15 ngày dùng trong bản gốc. Hỏi rõ mức hỗ trợ học phí và tiền ăn. Khóa học dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí theo mức thu nhưng tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa; khóa học từ đủ 3 tháng trở lên tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền ăn là 50.000 đồng/người/ngày thực học. Phần học phí vượt mức hỗ trợ do người lao động tự chi trả.

Khóa học dưới 3 tháng được hỗ trợ học phí theo mức thu nhưng tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa; khóa học từ đủ 3 tháng trở lên tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền ăn là 50.000 đồng/người/ngày thực học. Phần học phí vượt mức hỗ trợ do người lao động tự chi trả. Xác nhận khóa học và cơ sở đào tạo trước khi tham gia. Cơ sở đào tạo phải thuộc nhóm được Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định. Thời điểm bắt đầu học thông thường phải sau khi có quyết định hỗ trợ; có ngoại lệ với khóa học đã bắt đầu không quá 1 tháng nếu cơ sở đào tạo bảo đảm dạy bù đầy đủ.

Cơ sở đào tạo phải thuộc nhóm được Nghị định 374/2025/NĐ-CP quy định. Thời điểm bắt đầu học thông thường phải sau khi có quyết định hỗ trợ; có ngoại lệ với khóa học đã bắt đầu không quá 1 tháng nếu cơ sở đào tạo bảo đảm dạy bù đầy đủ. Phân biệt phương thức chi trả. Học phí được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán thông qua cơ sở đào tạo; tiền ăn được chi trả cho người lao động. Đây không phải khoản tiền hỗ trợ học phí được chuyển toàn bộ trực tiếp cho người học.

Người lao động nên trao đổi sớm với tổ chức dịch vụ việc làm công để xác định đúng nhóm điều kiện, mẫu hồ sơ, khóa học và cơ sở đào tạo. Việc được hỗ trợ phụ thuộc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thông tin tư vấn chung không thay thế quyết định hỗ trợ đối với từng trường hợp.

Người lao động cần nắm rõ các thủ tục để nhận quyền lợi hỗ trợ học nghề khi thất nghiệp đúng cách (Ảnh: Thanh Bình).

Câu hỏi thường gặp về hỗ trợ học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể xin hỗ trợ học nghề không?

Có. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo khoản 1 Điều 37 Luật Việc làm. Người lao động cần nộp đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 trong thời gian hưởng trợ cấp. Trường hợp học tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp, hồ sơ cần kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Mức hỗ trợ có phải luôn là 1 triệu đồng mỗi tháng không?

Không. Mức hỗ trợ học phí hiện được tính theo thời lượng khóa học: khóa dưới 3 tháng tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa; khóa từ đủ 3 tháng trở lên tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng. Người học còn được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày thực học; tổng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng. Mức thực tế căn cứ học phí và thời gian học, phần vượt mức hỗ trợ do người lao động tự chi trả.