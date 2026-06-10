Hỗ trợ 15-20 triệu đồng xây, sửa chữa mộ liệt sỹ hư hỏng trên đất gia đình

Ngày 10/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thông qua mức chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sỹ an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới vỏ mộ những trường hợp mộ đất, với mức 20 triệu đồng/mộ; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp những trường hợp mộ bị hư hỏng, xuống cấp, với mức 15 triệu đồng/mộ.

"Mỗi mộ liệt sỹ được hỗ trợ một lần từ nguồn ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định", theo thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sỹ (Ảnh minh họa: CTV).

Qua thống kê, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 5.500 mộ liệt sỹ an táng tại phần đất gia đình, phần lớn được quy tập từ nhiều năm trước. Trong đó, có 83 mộ liệt sỹ cần xây mới và 1.207 mộ cần sửa chữa.

Tỉnh dự kiến kinh phí chi hỗ trợ thực hiện trong năm 2026 là hơn 19,7 tỷ đồng. Kể từ năm tiếp theo sẽ thực hiện rà soát theo nhu cầu thực tế (nếu có).

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ, dòng họ và cộng đồng dân cư đã chủ động đóng góp kinh phí, công sức để xây mới, sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sỹ đang an táng tại gia đình.

Một số gia đình có điều kiện đã tự đầu tư xây dựng vỏ mộ khang trang hơn, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ. Tuy nhiên, số trường hợp này không nhiều.

Trong khi đó, hiện nay nhiều thân nhân liệt sỹ đã cao tuổi hoặc qua đời. Người thờ cúng chủ yếu là con cháu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc đi làm ăn xa, dẫn đến việc chưa có điều kiện chăm sóc, bảo quản mộ liệt sỹ tại gia đình.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2024, tỉnh Cà Mau (cũ) đã có chính sách và đã hỗ trợ 494 trường hợp mộ liệt sỹ an táng tại gia đình bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu (cũ) chưa ban hành chính sách hỗ trợ này.

Do đó, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau hiện nay, việc ban hành chính sách nội dung nêu trên là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sỹ; thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình người có công.