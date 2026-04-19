“Hành chính lưu động”: 4 tiếng sáng thứ 7 tạo thuận lợi cho người dân

"Thuận tiện, nhanh lắm!"

"Thứ 7 có tổ hành chính lưu động của phường xuống làm việc, bà con có cần làm thủ tục thì trực tiếp đến để được hướng dẫn hỗ trợ nhé", ông Huỳnh Văn Kiệt, Trưởng khóm 4, chia sẻ lại nội dung các cuộc gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp người dân, với phóng viên Dân trí tại nhà văn hóa khóm vào ngày 18/4.

Lời chia sẻ trên của ông Kiệt là một trong những cách mà ông thông báo đến người dân trong khóm biết khi phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) đang triển khai thí điểm mô hình “Hành chính lưu động”.

Tổ hành chính lưu động của phường Vĩnh Trạch đến hỗ trợ người dân tại nhà văn hóa khóm 4 ngày 18/4 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Vĩnh Trạch, cho biết mô hình "Hành chính lưu động" đã triển khai được 4 lần, vào mỗi thứ 7 hàng tuần với thời gian từ 7h30 đến 11h30.

"Hôm nay 18/4, phường Vĩnh Trạch triển khai mô hình này xuống hỗ trợ người dân ở khóm 3 và khóm 4", ông Phương cho hay.

Bà Bùi Thị Tới (61 tuổi, trú tại khóm 4) cùng chồng đến nhà văn hóa khóm để làm lại căn cước. Bà cho biết, do căn cước bị quá hạn, được trưởng khóm thông báo hôm nay có tổ hành chính lưu động xuống làm việc, vợ chồng bà sắp xếp công việc đến làm thủ tục.

"Cán bộ còn hướng dẫn tôi về nhà mua cái sim mới đăng ký chính chủ để sau này sử dụng làm thủ tục trên điện thoại nữa. Các cô, các chú hướng dẫn nhiệt tình lắm, thấy rất thuận tiện và người dân chúng tôi không phải đi xa", bà Tới vui vẻ nói.

Những chia sẻ về mô hình "Hành chính lưu động" ở Vĩnh Trạch, Cà Mau (Video: Huỳnh Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong hơn một giờ, có nhiều lượt người dân đến đây làm thủ tục hành chính. Bà con chủ yếu đến làm thủ tục liên quan đến hộ tịch, căn cước, đất đai,...

Có cả trường hợp người dân không biết khai nội dung thế nào, sợ sai phải viết lại nhiều lần, đã được cán bộ trong tổ hướng dẫn từng chữ một để ghi đúng, hoàn chỉnh nhất hồ sơ của mình.

"Tôi thấy cán bộ trong tổ hành chính lưu động nhiệt tình, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, tôi rất vui", ông Cường (trú tại khóm 4) chia sẻ sau khi làm xong hồ sơ điều chỉnh lại thông tin căn cước.

Trong khi tổ công tác làm việc bên trong nhà văn hóa, phía trước hai trưởng khóm 3 và 4 túc trực sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Phút chốc, ông Huỳnh Văn Kiệt, Trưởng khóm 4, lại gọi điện thoại để báo cho người dân biết đến làm thủ tục.

"Hôm bữa ông nói muốn làm thủ tục gì đó mà chưa lên phường được, nay tranh thủ chạy lại nhà văn hóa khóm làm luôn đi”, ông Kiệt vừa cầm điện thoại vừa kể lại việc mình gọi thông báo cho người dân.

Ông Kiệt cũng chia sẻ, người dân ở khóm chủ yếu lao động khó khăn, có những trường hợp không biết thủ tục hành chính ra sao. Tổ hành chính lưu động xuống cơ sở hỗ trợ trực tiếp, người dân không phải đi xa, lại được hướng dẫn cụ thể cần làm gì rất gọn ghẽ.

"Tôi thấy mô hình này có hiệu quả, gắn bó được với người dân. Mong rằng mô hình được phường triển khai hàng tuần ở các khóm, vừa giải quyết tốt thủ tục hành chính, vừa đảm bảo nhu cầu của người dân", ông Kiệt nói.

Cán bộ công an phường hỗ trợ người dân làm thủ tục (Ảnh: Huỳnh Hải).

Hành chính công ngay tại nơi dân sinh sống

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Vĩnh Trạch, cho biết sau khi triển khai mô hình "Hành chính lưu động", phường thấy hiệu quả rõ rệt.

"Mỗi thứ 7, có hơn 50 lượt người dân đến các khóm làm thủ tục, đều được tổ giải quyết nhanh chóng tại chỗ. Với trường hợp nào cần nhiều thời gian, thủ tục hơn thì tổ hướng dẫn người dân tiếp tục lên phường để làm", ông Phương chia sẻ.

Để mô hình này "ra đời", theo UBND phường Vĩnh Trạch, thời gian qua, thực tiễn cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, lao động làm việc theo ca, hộ dân sinh sống xa trụ sở trung tâm gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến thực hiện thủ tục hành chính trong giờ hành chính.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại cấp phường ngày càng tăng, trong khi điều kiện tiếp cận dịch vụ hành chính công của một bộ phận người dân còn hạn chế; kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, chi phí, ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Cán bộ hướng dẫn người dân các thông tin cần thiết khi làm hồ sơ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo UBND phường Vĩnh Trạch, việc triển khai thí điểm mô hình “Hành chính lưu động” là yêu cầu khách quan, phù hợp với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời góp phần cụ thể hóa các quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

"Mô hình được đưa trực tiếp đến khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa bàn sinh sống, giảm áp lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường trong các ngày làm việc hành chính", ông Nguyễn Hoàng Phương cho hay.