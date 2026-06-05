Hàng trăm người cầm cờ tổ quốc đứng bên đường đón 27 liệt sỹ hồi hương

Ngày 4/6, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia về an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự lễ truy điệu và an táng liệt sỹ có ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5; các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại diện tỉnh Modulkiri (Campuchia) cùng đông đảo người dân địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong mùa khô 2025-2026, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập và hồi hương 27 hài cốt liệt sỹ.

Sau khi đón nhận hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đoàn xe đưa hài cốt liệt sỹ qua cửa khẩu Bu P’răng (tỉnh Lâm Đồng) và di chuyển về tỉnh Đắk Lắk. Khi đoàn xe chở 27 hài cốt liệt sỹ về đến cầu Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú, Đắk Lắk, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng), hàng trăm người dân địa phương cùng đại diện chính quyền các cấp mang cờ tổ quốc, đứng thành hàng dài để đón các liệt sỹ.

Nhiều cựu chiến binh nghẹn ngào, xúc động khi được đón các liệt sỹ, đồng đội trở về quê hương sau hàng chục năm nằm lại xứ người.

Vừa đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, xe chở hài cốt liệt sỹ đã dừng lại để các đại biểu và người dân dâng hương bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sỹ trước khi đoàn phương tiện di chuyển về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tri ân các liệt sỹ.

Đoàn xe chở hài cốt các liệt sỹ di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm tỉnh Đắk Lắk, trước khi tới địa điểm làm lễ truy điệu, an táng.

Trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, các đại biểu thành kính trong phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh.

Tại lễ truy điệu, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhắc lại thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt những người thân của mình để lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Campuchia.

"Máu của các anh, các chị đã đổ xuống sa trường, để đất nước Campuchia anh em hòa bình, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc đời đời bền vững", ông Mỹ nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, 25 năm qua, có 769 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia) được hồi hương, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk di quan các hài cốt liệt sỹ về khu vực an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn đại biểu của Vương quốc Campuchia thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam.

Tỉnh Đắk Lắk đang tích cực thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" để đưa những người con còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về đất mẹ.