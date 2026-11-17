Ngày 17/11, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết cụ ông Võ Hồng Thắng (SN 1938) và cụ bà Nguyễn Thị Là (SN 1937) có nguyện vọng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên hai cụ đã cao tuổi, đi lại khó khăn nên cán bộ của xã đã đến tận nhà để hỗ trợ.

Cán bộ xã Vạn Tường trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tận tay hai cụ Thắng - Là (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Tường).

Đây là hoạt động nằm trong mô hình Hỗ trợ toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính cho người yếu thế trên địa bàn xã Vạn Tường. Mô hình này được Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã thực hiện từ tháng 6 nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận lợi.

Liên quan đến nội dung này, bà Bành Thị Vũ Trang, cán bộ làm công tác hộ tịch xã Vạn Tường, cho biết trên thực tế ông bà cụ đã tổ chức đám cưới và sống với nhau hàng chục năm. Tuy nhiên hai người chưa từng đăng ký kết hôn. Do vậy, việc làm giấy tờ về đất đai hoặc một số thủ tục khác sau này gặp khó khăn.

“Trường hợp này có thể làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc làm giấy đăng ký kết hôn đều được. Do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có hiệu lực 6 tháng nên gia đình có nguyện vọng được cán bộ xã hỗ trợ đăng ký kết hôn cho ông bà cụ”, bà Trang nói thêm.