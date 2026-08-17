Hai cách chấm điểm để tránh đánh giá công chức cào bằng

Tại hội thảo về xác định vị trí việc làm và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây, ông Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng, giới thiệu phương pháp đánh giá đã được thử nghiệm tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Mô hình hướng tới khắc phục tình trạng đánh giá cào bằng, khi người làm nhiều, chất lượng tốt và người chỉ hoàn thành công việc ở mức tối thiểu có thể cùng được xếp loại như nhau.

"Điểm khác biệt là không áp dụng một cách chấm chung cho mọi vị trí: công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được đánh giá theo sản phẩm và mức độ đáp ứng kỳ vọng; người đứng đầu được chấm từ điểm mặc định, sau đó cộng hoặc trừ theo những kết quả, hạn chế phát sinh trong kỳ", ông Tùng cho biết.

Theo ông Tùng, cách làm này không xuất phát từ một mô hình lý thuyết được xây dựng sẵn, mà hình thành qua quá trình giải quyết những khó khăn trong quản lý thực tế.

Ông Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Hằng Nguyễn).

Từ yêu cầu phân biệt người làm tốt và người làm cầm chừng

Mô hình được xây dựng tại huyện Hà Quảng từ đầu năm 2021, sau khi Hà Quảng và Thông Nông sáp nhập. Bộ máy có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng, điều kiện làm việc thay đổi, đặt ra yêu cầu quản lý và đánh giá đội ngũ sát thực tế hơn.

Theo ông Phạm Xuân Tùng, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng, kết quả đánh giá cuối năm chưa phản ánh đầy đủ khác biệt về khối lượng, chất lượng và trách nhiệm giữa các công chức. Người đảm nhận nhiều việc khó, chủ động xử lý nhiệm vụ phát sinh và người chỉ hoàn thành ở mức tối thiểu có thể được xếp loại không khác nhau đáng kể.

Trách nhiệm trong quá trình xử lý công việc cũng chưa được truy vết rõ. Khi văn bản hoặc báo cáo có sai sót, việc xác định trách nhiệm của người tham mưu, kiểm tra và phê duyệt còn khó khăn.

Từ thực tế này, Hà Quảng triển khai ghi rõ trách nhiệm cá nhân trên từng văn bản và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng. Thay vì nhận xét chung về tinh thần trách nhiệm hay ý thức kỷ luật, việc đánh giá được gắn với sản phẩm cụ thể. Cách làm sau đó được kiểm nghiệm, điều chỉnh tại huyện Nguyên Bình (cũ) và Sở Công Thương Cao Bằng.

Theo ông Tùng, sản phẩm công vụ có thể là văn bản, báo cáo, tờ trình, hồ sơ giải quyết thủ tục hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ. Mỗi sản phẩm có giá trị chuyên môn và giá trị quản trị.

“Giá trị chuyên môn thể hiện ở việc sản phẩm có đúng pháp luật, quy trình và yêu cầu nghiệp vụ hay không; giá trị quản trị cho thấy sản phẩm đóng góp thế nào vào mục tiêu của cơ quan trong hoàn cảnh cụ thể”, ông Tùng phân tích.

Việc phân biệt hai loại giá trị giúp đánh giá đúng hơn những sản phẩm tuy cùng hình thức nhưng khác nhau về độ khó, tính cấp bách và ý nghĩa.

Sản phẩm công vụ có thể là văn bản, báo cáo, tờ trình, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hoặc kết quả thực hiện một nhiệm vụ cụ thể (Ảnh minh hoạ: Trung Kiên).

Công chức chuyên môn được chấm theo sản phẩm

Với công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mô hình trao quyền đánh giá cho người quản lý trực tiếp, bởi đây là người giao việc, theo dõi quá trình thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả chung.

Công chức phải kê khai sản phẩm, kết quả công việc trong tháng. Người đứng đầu hoặc quản lý trực tiếp lựa chọn những sản phẩm cần thiết để đánh giá, xem xét mức độ đáp ứng yêu cầu khi giao nhiệm vụ. Tại Sở Công Thương Cao Bằng, quy chế từng yêu cầu mỗi công chức kê khai ít nhất 5 sản phẩm hoặc kết quả công việc trong tháng; người có thẩm quyền lựa chọn tối thiểu 5 nội dung để chấm.

Điểm của từng sản phẩm không chỉ phụ thuộc số lượng, mà được cân nhắc trên nhiều yếu tố như độ khó, tầm quan trọng, thời hạn, điều kiện thực hiện, nguồn lực được giao và chất lượng kết quả cuối cùng. Nhiệm vụ phát sinh, công việc khó, sáng kiến hoặc phần việc công chức tự nguyện đảm nhận thêm cũng có thể được ghi nhận.

Kết quả tháng được tính từ điểm trung bình của những nhiệm vụ được lựa chọn, sau đó cộng điểm thưởng hoặc trừ điểm vi phạm. Thang 100 điểm được chia thành 4 mức: từ 90 đến 100 điểm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ 70 đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt; từ 50 đến dưới 70 điểm là hoàn thành; dưới 50 điểm là không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong các quyết định triển khai tại Sở Công Thương, nhiệm vụ được giao gắn với sản phẩm, thời hạn và yêu cầu chất lượng cụ thể. Chẳng hạn, sản phẩm phải đạt mức "tốt trở lên" và hoàn thành đúng mốc thời gian được ấn định. Khi phát sinh sai số liệu, chậm báo cáo hoặc sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, cá nhân liên quan có thể bị nhắc nhở, phê bình và trừ điểm.

Ngược lại, nếu một nhiệm vụ được hoàn thành tốt, người đứng đầu đơn vị có thể được biểu dương; công chức trực tiếp tham mưu cũng được xem xét cộng điểm trong kỳ đánh giá tiếp theo. Cách thiết kế này nhằm truy vết đóng góp của từng người, tránh chỉ ghi nhận thành tích cho lãnh đạo hoặc tập thể.

Ông Tùng cho rằng đánh giá sản phẩm trí óc khó có thể hoàn toàn dựa vào một định mức cứng. Người quản lý vẫn phải đưa ra phán định về giá trị của kết quả công việc. Tuy nhiên, "kỳ vọng" trong mô hình không đồng nghĩa với chấm theo cảm tính, bởi quyết định phải gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và căn cứ có thể kiểm chứng.

Người đứng đầu bắt đầu từ 80 điểm

Mô hình áp dụng một cách chấm khác đối với người đứng đầu. Lý do là cấp trên thường không trực tiếp theo dõi toàn bộ công việc hằng ngày của lãnh đạo đơn vị cấp dưới. Nếu vẫn yêu cầu kê khai và chấm từng sản phẩm như chuyên viên, kết quả có thể không phản ánh đúng vai trò quản trị.

Theo quy chế từng áp dụng tại Sở Công Thương, người đứng đầu bắt đầu kỳ đánh giá với 80 điểm, tương ứng mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điểm cuối kỳ được xác định theo công thức: 80 điểm cộng tổng điểm thưởng và trừ tổng điểm bị trừ.

Điểm số chỉ thay đổi khi có những "sự kiện quản trị" tích cực hoặc tiêu cực, kèm bằng chứng. Người đứng đầu có thể được cộng điểm khi hoàn thành nhiệm vụ khó, giải quyết điểm nghẽn, tạo ra kết quả nổi bật hoặc có sáng kiến mang lại tác động rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, việc để xảy ra chậm trễ, sai sót, báo cáo không chính xác, không hoàn thành mục tiêu hoặc phát sinh hậu quả thuộc trách nhiệm quản lý có thể là căn cứ trừ điểm. Mỗi lần biểu dương hoặc nhắc nhở có thể được cộng hoặc trừ tối đa 6 điểm.

Bảng theo dõi phải thể hiện tổng điểm cộng, điểm trừ, kết quả cuối cùng và mức xếp loại của từng người đứng đầu. Các sự kiện làm thay đổi điểm cần được ghi nhận bằng văn bản, kèm căn cứ cụ thể.

Ngoài ra, mô hình sử dụng phương pháp so sánh đồng đẳng. Kết quả của một đơn vị được đặt trong tương quan với các cơ quan, đơn vị có chức năng và điều kiện tương đối tương đồng. Nếu nhiều đơn vị cùng đối mặt một khó khăn nhưng chỉ một nơi không hoàn thành nhiệm vụ, đây có thể là căn cứ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Ngược lại, kết quả nổi bật trong điều kiện khó khăn cũng có thể được ghi nhận.

Theo ông Tùng, các bảng điều khiển dữ liệu (dashboard), phần mềm quản lý hay các chỉ số định lượng có vai trò cung cấp dữ liệu và phát hiện sự kiện, nhưng không tự động thay thế quyết định đánh giá. Việc cộng, trừ điểm vẫn phải được người có thẩm quyền xem xét trong bối cảnh cụ thể.

Trao quyền đánh giá nhưng phải có bằng chứng

Trao quyền chấm điểm cho người đứng đầu có thể dẫn đến nguy cơ thiên vị hoặc áp đặt ý chí cá nhân. Vì vậy, mô hình đặt quyền đánh giá trong cơ chế kiểm soát: điểm số phải gắn với sản phẩm hoặc sự kiện cụ thể, có hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng; đồng thời xác định rõ người tham mưu, kiểm tra, trình và phê duyệt.

Kết quả được công khai trong nhóm đánh giá. Người được chấm có quyền giải trình, bổ sung tài liệu hoặc đề nghị xem xét lại. Việc điều chỉnh điểm phải được lưu vết. Căn cứ đánh giá có thể lấy từ sản phẩm công việc, hệ thống quản lý văn bản, dữ liệu điều hành, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc hồ sơ có thể kiểm chứng khác.

Cơ chế kiểm soát cũng được thiết kế 2 chiều. Người đứng đầu đánh giá cấp dưới, nhưng chất lượng phân công, kiểm tra và chấm điểm của họ lại được phản ánh qua kết quả hoạt động chung của đơn vị. Nếu phân công bất hợp lý, chấm cào bằng hoặc để tập thể liên tục xảy ra sai sót, đây có thể là căn cứ để cấp trên đánh giá chính người quản lý.

Dữ liệu hằng tháng có thể phục vụ phân công nhiệm vụ, đào tạo, khen thưởng, xếp loại hoặc bố trí nhân sự. Tuy nhiên, ông Tùng lưu ý không nên tự động dùng loại điểm phục vụ điều hành thường xuyên để quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm hay tinh giản biên chế.

Mô hình có nhiều điểm cùng hướng với Nghị định 335/2025 về đánh giá liên tục, dựa trên sản phẩm, nhưng không thay thế quy định của Chính phủ. Đây vẫn là kinh nghiệm quản trị đang được hoàn thiện; các kết quả công bố chủ yếu dựa trên hồ sơ và khảo sát nội bộ, chưa đủ để khẳng định mọi chuyển biến đều do mô hình tạo ra.