Hà Nội yêu cầu đối thoại với người dân, doanh nghiệp ít nhất 2 lần/năm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026, trong đó đặt ra yêu cầu tổ chức tối thiểu 2 cuộc đối thoại trực tiếp mỗi năm với người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách và việc giải quyết thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, việc đối thoại được xác định là chỉ tiêu bắt buộc trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, không dừng ở hình thức tiếp xúc hay lắng nghe chung chung.

Các cuộc đối thoại có thể được tổ chức dưới nhiều hình thức như hội nghị, tọa đàm, gặp gỡ trực tiếp, nhưng phải tập trung vào những vấn đề người dân, doanh nghiệp đang quan tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Việc đối thoại được xác định là chỉ tiêu bắt buộc trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp tham gia đối thoại. Cụ thể, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp phải định kỳ ít nhất 6 tháng/lần tổ chức một cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh, kiến nghị và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, giải quyết công việc hành chính.

Nội dung đối thoại tập trung vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh, như thủ tục hành chính, quy định hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng như những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai các chính sách của Nhà nước tại cơ sở. Qua đó, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt thực tiễn, điều chỉnh cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng yêu cầu gắn hoạt động đối thoại với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sau đối thoại phải được tiếp nhận, xử lý theo quy định và công khai kết quả giải quyết.

Việc theo dõi, cập nhật kết quả được thực hiện trên các hệ thống thông tin của Thành phố, bảo đảm minh bạch và tạo điều kiện để người dân giám sát.

Theo UBND TP Hà Nội, việc duy trì đối thoại định kỳ với người dân, doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải thiện chất lượng cải cách hành chính.

Qua đối thoại, chính quyền không chỉ lắng nghe mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hoạt động của bộ máy hành chính.