Hà Nội sẽ giảm một nửa số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

HĐND Hà Nội vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền đặc thù của thành phố theo Luật Thủ đô.

Dự kiến còn khoảng 2.755 thôn, tổ dân phố

Theo báo cáo của UBND thành phố, trên cơ sở số liệu rà soát tại 126 xã, phường, Hà Nội hiện có 5.467 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 2.402 thôn và 3.096 tổ dân phố.

Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố dự kiến còn khoảng 2.755 đơn vị, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng. Trong cơ cấu mới, thành phố dự kiến còn 1.316 thôn và 1.465 tổ dân phố.

UBND thành phố cho biết việc sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng quy mô cộng đồng dân cư không đồng đều, giảm đầu mối các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, manh mún. Đồng thời, việc này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho công tác quản lý địa bàn, tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết quy định thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, trong khi tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Tuy nhiên, đối với các địa bàn đặc thù như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực dân cư sinh sống phân tán, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc các trường hợp đặc thù khác của Thủ đô, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn mức quy định.

Giảm gần 4.800 người hoạt động không chuyên trách

Báo cáo giải trình cũng cho thấy việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố sẽ kéo theo thay đổi về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo số liệu rà soát, hiện Hà Nội có 13.440 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố và 4.256 phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố. Tổng số người đang tham gia hoạt động tại các đơn vị này là 17.696 người.

Theo phương án mới, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dự kiến còn 12.909 người.

UBND thành phố cho biết nếu so với tổng số người đang hoạt động hiện nay, phương án sau sắp xếp sẽ giảm 4.787 người.

Theo nghị quyết mới, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 5 người hoạt động không chuyên trách, gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và các Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

Việc bố trí cụ thể phải căn cứ quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn, tính chất công việc và không thực hiện bình quân, cào bằng.

Cho phép tổ chức "thôn trong phường", "tổ dân phố trong xã"

Một nội dung đáng chú ý khác của nghị quyết là cho phép tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù.

Theo UBND thành phố, một số khu vực đã là phường nhưng vẫn giữ đặc điểm lịch sử hình thành cộng đồng dân cư, phong tục, tập quán và phương thức sinh hoạt theo mô hình thôn. Ngược lại, có những khu vực thuộc xã nhưng mức độ đô thị hóa cao, hạ tầng và phương thức quản lý tương tự các tổ dân phố.

Do đó, nghị quyết cho phép HĐND cấp xã quyết định việc tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã trên cơ sở lấy ý kiến nhân dân, có ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND thành phố cho rằng cơ chế này giúp việc tổ chức cộng đồng dân cư phù hợp hơn với thực tiễn của Thủ đô, không áp dụng máy móc theo tên gọi đơn vị hành chính cấp xã.

Theo nghị quyết, việc tổ chức các mô hình đặc thù này không làm thay đổi bản chất tự quản của cộng đồng dân cư và cũng không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã.