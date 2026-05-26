Hà Nội không sát hạch tiếp nhận 230 người không chuyên trách vào công chức

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có thông báo về việc không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND xã, phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2026.

Thông báo nêu, thực hiện Kế hoạch số 3119/KH-SNV về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2026 đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Sở Nội vụ đã triển khai các nội dung theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Trung ương và Bộ Chính trị có chủ trương tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn tới.

Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế công chức nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý biên chế theo quy định và định hướng của Trung ương.

Căn cứ chủ trương nêu trên, Sở Nội vụ Hà Nội thông báo không tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội theo Kế hoạch 3119/KH-SNV ngày 14/5/2026.

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo đến UBND các xã, phường và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã đăng ký dự tiếp nhận vào công chức được biết, thực hiện.

Sở này cũng đề nghị, UBND các xã, phường thông báo tới người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã nộp hồ sơ đăng ký dự tiếp nhận vào công chức; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định hiện hành.

Trước đó, Kế hoạch số 3119/KH-SN nêu, Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu vào làm công chức tại các xã, phường. Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch này áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Cuộc sát hạch này nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại UBND các xã, phường trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.