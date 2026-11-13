Chiều 12/11, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tổ chức tọa đàm "Chiến dịch 500 ngày đêm: Những thủ tục hành chính thành những lời tri ân", chia sẻ những cách làm trong hỗ trợ người có công, gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục hành chính.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, cho biết đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội (Ảnh: TTPVHCC).

Với phương châm "Đến trước nhu cầu, tiên phong phục vụ", Trung tâm tập trung hỗ trợ 15 thủ tục hành chính liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công.

Các chi nhánh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số tổ chức luồng ưu tiên đối với hồ sơ của người có công; phối hợp UBND xã, phường rà soát nhu cầu, số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư qua VNeID và trả kết quả tại nhà đối với những trường hợp cần hỗ trợ.

Thông tin cá nhân, gia đình liệt sĩ được bảo đảm bí mật theo quy định.

Hàng trăm tổ hành chính công đến tận nhà hỗ trợ người dân

Theo ông Phúc, một trong những cách làm được triển khai là mô hình Tổ hành chính công xung kích, nhằm giúp người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Các tổ do lãnh đạo chi nhánh phụ trách, với sự tham gia của công chức tại điểm hỗ trợ dịch vụ công số, nhân sự bưu chính công ích, cán bộ xã, phường, tổ dân phố và tình nguyện viên.

Thay vì chỉ hướng dẫn tại quầy, cán bộ trực tiếp đến nhà dân, nhà văn hóa hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng để hỗ trợ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả.

Đến nay, hàng trăm tổ hành chính công xung kích đã được tổ chức, triển khai trên địa bàn thành phố.

"Từ Chiến dịch 500 ngày đêm đến Tổ hành chính công xung kích, hai việc ấy đều chung một tinh thần: Tri ân người có công, phục vụ người dân bằng trách nhiệm và bằng tấm lòng", ông Phúc nói.

Tọa đàm "Chiến dịch 500 ngày đêm: Những thủ tục hành chính thành những lời tri ân" (Ảnh: TTPVHCC).

Chia sẻ tại tọa đàm, chị Hoàng Thị Dưỡng, thành viên Tổ hành chính công xung kích tại điểm dịch vụ công số Đan Phượng, Chi nhánh 9, cho biết điều chị nhớ nhất không phải số lượng hồ sơ đã xử lý mà là những lần đến từng ngôi nhà, con ngõ để hỗ trợ người dân.

Nhiều trường hợp là người cao tuổi, người yếu thế hoặc gia đình người có công không đủ sức khỏe, điều kiện để trực tiếp đến cơ quan hành chính. Vì vậy, các thành viên phải chủ động sắp xếp công việc, có khi làm việc đến tối muộn.

"Khi khoác trên mình màu áo xanh của hành chính công, chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi giúp đỡ được mọi người, mang lại cho họ niềm vui và nụ cười", chị Dưỡng chia sẻ.

Anh Lê Minh Thiện, thành viên Tổ hành chính công xung kích tại điểm dịch vụ công số Phương Liệt, Chi nhánh 2, cho biết mỗi chuyến hỗ trợ tại nhà đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các thành viên phải rà soát hồ sơ, liên hệ tổ dân phố, xác nhận thời gian người dân có mặt, xây dựng lộ trình di chuyển và tính toán điều kiện giao thông.

Theo anh Thiện, hỗ trợ người cao tuổi, người có công và thân nhân liệt sĩ không chỉ đòi hỏi sự chính xác về nghiệp vụ mà còn cần thái độ kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Từng thông tin, thao tác phải được giải thích cặn kẽ và xác nhận trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Không gian trưng bày hình ảnh về hoạt động của các Tổ hành chính công xung kích (Ảnh: TTPVHCC).

Được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công nhờ cán bộ đến tận nhà

Một trong những câu chuyện được chia sẻ tại tọa đàm là trường hợp gia đình ông Phan Văn Hào, em trai liệt sĩ.

Ông Hào cho biết gia đình có người tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trải qua nhiều năm, Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình bị hư hỏng.

Thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình ông được Tổ hành chính công số 9 trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và đã được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Theo ông Hào, các cán bộ không chỉ hướng dẫn thủ tục mà còn làm việc ngoài giờ, chủ động đến tận nhà giúp đỡ gia đình.

Ông chia sẻ, trước đây người dân có thể e ngại khi phải đến cơ quan hành chính để giải quyết giấy tờ. Nay cán bộ chủ động tìm đến, hướng dẫn từng bước, giúp gia đình thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục.

Tham gia giao lưu tại chương trình, NSƯT Đỗ Kỷ đánh giá việc cán bộ đến tận nhà hỗ trợ gia đình người có công xác nhận thân nhân, cấp lại giấy tờ và giải quyết chế độ, chính sách là cách làm thiết thực.

Từ câu chuyện những người lính từng chiến đấu nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ chứng minh quá trình cống hiến, ông mong lực lượng hành chính công tiếp tục chủ động hỗ trợ xác minh thông tin, tháo gỡ khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

NSƯT Đỗ Kỷ chia sẻ tại toạ đàm (Ảnh: TTPVHCC).