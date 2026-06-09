Hà Nội chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình để hỗ trợ cán bộ cơ sở

Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội, diễn ra chiều 9/6.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Hà Nội (Ảnh: Quang Thái/HNM).

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giảm 76% số đơn vị cấp xã, còn 126 xã, phường trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn, tổ dân phố và phục vụ gần 8,9 triệu dân.

Lãnh đạo thành phố cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đơn thuần là giảm đầu mối mà gắn với tổ chức lại không gian phát triển và tái cấu trúc mô hình quản trị. Trong quá trình triển khai, bộ máy từ thành phố đến cơ sở cơ bản hoạt động thông suốt theo 4 trục gồm Đảng, HĐND, UBND và MTTQ.

Đáng chú ý, Hà Nội đã giao cho cấp xã thực hiện 929 nhiệm vụ và ủy quyền giải quyết 76 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố. Thành phố cũng chuẩn hóa hơn 2.000 quy trình để hỗ trợ cán bộ cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, mục tiêu đưa cấp xã trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của người dân bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao khả năng phục vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (Ảnh: Quang Thái/HNM).

Cùng với việc phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.

Hiện thành phố đã công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; triển khai 2.077 thủ tục hành chính, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Năm 2025, toàn thành phố tiếp nhận mới hơn 3,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó hơn 2,1 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Đặc biệt, hơn 619.000 hồ sơ đã được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại, giảm chi phí thực hiện thủ tục.

Hà Nội cũng đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng hệ thống điểm phục vụ hành chính công tại 126 xã, phường. Thành phố đánh giá mô hình này đang từng bước hình thành phương thức phục vụ tập trung, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng kết quả sau một năm vận hành cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với thực tiễn. Thành phố bước đầu hình thành phương thức quản trị mới theo hướng gần dân, sát dân hơn; chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, từ điều hành hành chính sang điều hành bằng dữ liệu.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng kết quả đạt được mới là bước đầu. Thực tế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những vướng mắc trong tổ chức thực thi, nhất là việc phân cấp, ủy quyền; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan; khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu, phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và nguồn lực để cấp xã thực hiện khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, đồng thời kiến nghị Trung ương xem xét những quy định còn bất cập trong thực tiễn.