Hà Nội cam kết 100% người dân có nhu cầu được trả kết quả thủ tục tại nhà

Thành phố Hà Nội đang từng bước triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính, trong đó việc thống nhất phương thức trả kết quả được coi là khâu then chốt nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân.

Ngày 19/1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ban hành văn bản thống nhất phương thức tổ chức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân, tổ chức có nhu cầu đều được đáp ứng việc nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời vẫn tôn trọng quyền lựa chọn nhận kết quả trực tiếp theo quy định.

Chủ trương này được xem là bước đi cụ thể trong tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, không chỉ cải cách quy trình mà còn cải cách toàn diện trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ công.

Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân, tổ chức có nhu cầu đều được đáp ứng việc nhận kết quả tại nhà (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Không còn phụ thuộc nơi nộp hồ sơ

Theo định hướng mới, người dân và doanh nghiệp không còn bị ràng buộc bởi địa giới hành chính hay buộc phải quay lại đúng nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn hình thức nhận kết quả phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cụ thể, người dân có thể đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, không phân biệt địa bàn cư trú hay nơi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp có nhu cầu nhận trực tiếp, người dân, doanh nghiệp cũng có thể đến nhận tại các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sau khi hoàn tất sẽ được chuyển tập trung về các chi nhánh của Trung tâm để tổ chức trả kết quả thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố, trừ những trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Cách làm này góp phần xóa bỏ tư duy "mỗi thủ tục - một địa bàn - một điểm trả kết quả" vốn tồn tại trong nhiều năm.

Giảm chi phí, thuận lợi cho người dân

Việc triển khai trả kết quả theo mô hình phi địa giới được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại.

Mô hình này cũng tạo thuận lợi rõ rệt cho các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người hạn chế khả năng đi lại, người bận rộn hoặc doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục với tần suất lớn. Đồng thời, việc trả kết quả tập trung giúp cơ quan hành chính tối ưu hóa nguồn lực, giảm áp lực cho từng điểm tiếp nhận riêng lẻ, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát.

Để bảo đảm việc thực hiện thống nhất, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND xã, phường tăng cường phối hợp trong việc bàn giao, chuyển giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng quy trình và thời hạn.

Các chi nhánh thuộc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức trả kết quả công khai, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ quyền lợi và chủ động lựa chọn hình thức nhận kết quả phù hợp. Đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng chuyển phát, góp phần hoàn thiện chuỗi phục vụ hành chính công khép kín.

Việc cam kết đáp ứng 100% nhu cầu nhận kết quả tại nhà không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn thể hiện tư duy cải cách mới của Hà Nội trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và vì người dân phục vụ.