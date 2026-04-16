Gỡ điều kiện "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" khi xét danh hiệu trong Đảng

Một trong những điểm mới thì dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là quy định nhằm định lượng hóa tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh".

Cụ thể, dự thảo Luật sửa tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh" thành "tổ chức đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" .

Theo Chính phủ, việc thay đổi này là cần thiết vì tiêu chuẩn cũ đã không còn phù hợp với quy định của Đảng về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hiện nay. Mặt khác quy định trên vốn bị giới hạn nghiêm ngặt với tỷ lệ "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", gây khó khăn cho các tập thể muốn đạt Cờ thi đua.

Vì vậy, việc áp tiêu chí "hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" sẽ được định lượng cụ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời cho việc xét tặng danh hiệu thi đua.

Dự thảo luật định lượng hóa tiêu chuẩn chính trị nội bộ (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bên cạnh đó, dự thảo luật còn định lượng hóa các tiêu chuẩn chính trị nội bộ. Để giải quyết điểm nghẽn pháp lý về tiêu chuẩn chính trị, dự thảo luật đã sửa đổi tiêu chuẩn "tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh" bằng "tổ chức đảng được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" áp dụng cho tất cả các hình thức khen thưởng đối với tập thể có liên quan đến khen thưởng công trạng (từ Huân chương Sao vàng đến Cờ thi đua Bộ, tỉnh) tại Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành.

Quyết định sửa đổi này đảm bảo sự phù hợp với quy định đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hiện nay, cho phép các tập thể duy trì hiệu suất cao trong nhiều năm liên tục, đáp ứng được điều kiện tích lũy công trạng để xét tặng các hình thức khen thưởng cao của nhà nước.

Mặt khác, dự thảo luật cũng thống nhất thành tích khen thưởng của Đảng và của chính quyền. Cụ thể, dự thảo luật bổ sung quy định về sự tương đương giữa khen thưởng của Đảng và danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của chính quyền.

Đối với tập thể, trường hợp tập thể có tổ chức đảng được tặng cờ, bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương (khen thưởng theo định kỳ) thì được tính tương đương với cờ thi đua, bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để xét khen thưởng mức cao hơn (như Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Quân công các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Bảo vệ tổ quốc các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, trường hợp cá nhân là đảng viên được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương (khen thưởng theo định kỳ) thì được tính tương đương với Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thiết lập sự tương đương chính thức này có ý nghĩa quan trọng, giúp đồng bộ hóa hệ thống thi đua, khen thưởng của Đảng và của chính quyền, loại bỏ rào cản hành chính trong việc công nhận thành tích chính trị nội bộ khi xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Đồng thời, quy định trên cũng đảm bảo sự công bằng, liên thông trong công tác ghi nhận cống hiến của tập thể, cá nhân.