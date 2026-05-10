Giờ làm việc muộn hơn 30 phút, cán bộ mừng vì "tiện đủ đường"

Nhà cách cơ quan hơn 30km, trước đây, hàng ngày anh Ngô Hồng Nhật, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Ea Kao (Đắk Lắk) đều phải dậy từ sớm, khởi hành từ 6h để kịp giờ "vào ca" lúc 7h. Để tránh bị kẹt xe, tắc đường trong trung tâm, anh thường chọn đi đường vòng để đến cơ quan.

Từ ngày 1/5, khi tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh giờ làm việc buổi sáng muộn hơn 30 phút so với hiện tại, anh Nhật cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác đều thấy mừng vì sự thay đổi thực sự là "tiện đủ đường". Theo anh, khung giờ mới giúp việc đi lại thoải mái hơn, cán bộ có thêm thời gian chăm lo cho gia đình mà vẫn đảm bảo công việc chuyên môn.

Việc điều chỉnh giờ làm muộn hơn 30 phút được cán bộ, công chức đánh giá là phù hợp với thực tiễn (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Giờ tôi có thể ăn sáng với gia đình rồi mới đến cơ quan. Việc điều chỉnh này rất hợp lý, nhất là với những người nhà ở xa nơi làm việc như tôi", anh Nhật bày tỏ.

Còn với chị Lưu Thị Lệ Hiền (42 tuổi), chuyên viên Tư pháp - Hộ tịch, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Knuếc, giờ làm bắt đầu muộn hơn 30 phút giúp chị chu toàn hơn trong việc lo cho con cái. Trước đây, vì phải có mặt tại cơ quan từ 7h, chị đành nhờ ông bà hỗ trợ việc đưa đón con đi học.

"Bây giờ tôi có thể tự đưa con đến trường rồi mới đi làm. Với phụ nữ, đặc biệt là người có con nhỏ, thay đổi này thực sự rất thuận tiện", chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, người dân thường đến làm thủ tục hành chính đông nhất vào khoảng 7h30-9h mỗi ngày, nên khung giờ mới không chỉ tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức mà còn phù hợp với nhu cầu của người dân.

Người dân đến giao dịch hành chính đông vào khung thời gian từ 7h30 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Qua khảo sát thực tế, khung giờ sớm, từ 7h là khoảng thấp điểm người dân và doanh nghiệp đến giao dịch hành chính tại Đắk Lắk. Các giao dịch tập trung cao điểm từ 8h hàng ngày. Khung giờ làm việc từ 7h30 được đánh giá phù hợp hơn với đặc điểm khí hậu, thời tiết quanh năm của tỉnh và giúp tăng hiệu suất lao động của cán bộ, công chức.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh giờ làm việc đối với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, từ 7h30 đến 11h30 thay vì 7h-11h30 và chiều là 13h30-17h30 thay vì 13h30-17h. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/5.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, việc áp dụng thời gian làm việc sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.

Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc theo quy định của ngành dọc cấp trên, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.