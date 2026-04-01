Giám đốc Ban IV đề xuất giảm tiền kiểm, tăng tính linh hoạt trong quản trị

Nội dung này được ThS Phạm Thị Ngọc Thuỷ, Giám đốc Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nêu tại Hội thảo về "Chính phủ linh hoạt", diễn ra ngày 31/3. Sự kiện do Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức.

Rào cản không còn ở thủ tục, mà nằm trong cách vận hành

“Việc chuyển đổi sang một mô hình quản trị linh hoạt không còn là câu hỏi có hay không, mà là làm như thế nào”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Theo bà, trong nhiều năm qua, cải cách môi trường kinh doanh đã đạt được những bước tiến đáng kể, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn hóa thủ tục hành chính và thiết lập quy trình vận hành thống nhất giữa các cấp. Tuy nhiên, các rào cản không biến mất mà dịch chuyển vào bên trong nội dung quy định.

“Nhiều quy định không sai về nguyên tắc, nhưng lại thiếu tính linh hoạt trong thực thi”, bà Thủy nói và cho rằng điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong thích ứng với bối cảnh mới, nơi yêu cầu về tốc độ, đổi mới và sáng tạo ngày càng cao.

Bà Phạm Thị Ngọc Thuỷ, Giám đốc Ban IV (Ảnh: Phạm Long).

Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp vẫn phải dành nhiều thời gian cho các thủ tục xin phép. Có những cuộc họp quy mô lớn chỉ để xử lý một vấn đề mang tính thủ tục. Theo bà Thủy, điều này không chỉ làm gia tăng chi phí mà còn kéo theo rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức liên quan.

Một điểm nghẽn khác được chỉ ra là sự phân mảnh trong quản lý. Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương, nhưng việc xử lý lại mang tính cục bộ. “Mỗi nơi trả lời theo phần việc của mình, nhưng không có một cách tiếp cận theo hành trình đầu - cuối”, bà nói. Điều này khiến trải nghiệm của doanh nghiệp bị chia cắt, thiếu nhất quán.

Theo bà Thủy, mô hình quản trị hiện nay vẫn mang đậm dấu ấn tuyến tính, nặng về tiền kiểm, quy trình khép kín và thiếu cơ chế thử nghiệm cho các vấn đề mới. Đây là những “lực cản” trực tiếp đối với khả năng hấp thụ công nghệ và sức bật của khu vực tư nhân.

Áp lực dồn về cấp xã và yêu cầu chuyển đổi

Những hạn chế của mô hình hiện tại bộc lộ rõ hơn khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Tại cấp xã - nơi trực tiếp tiếp nhận và xử lý phần lớn thủ tục hành chính - áp lực đang gia tăng nhanh chóng.

“Có thời điểm, khoảng 90% khối lượng thủ tục được dồn về cấp xã, trong khi sự chuẩn bị về nhân lực và năng lực chưa theo kịp”, bà Thủy cho biết.

Tại nhiều địa phương, cán bộ phải xử lý hàng chục đầu việc cùng lúc, hồ sơ tồn đọng gia tăng, trong khi các quy định liên quan vẫn còn chồng chéo. Cùng với đó, yêu cầu về số hóa và liên thông dữ liệu cũng đặt ra thách thức lớn. Dữ liệu chưa kết nối đồng bộ khiến quá trình xử lý bị gián đoạn, thậm chí phát sinh thêm bước.

Hội thảo về Chính phủ linh hoạt do Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức (Ảnh: Phạm Long).

Theo bà Thủy, nếu không kịp thời chuyển đổi, những bất cập này không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành của bộ máy mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và năng lực phát triển của doanh nghiệp.

Từ góc độ giải pháp, bà đề xuất cần chuyển từ cách tiếp cận “cấp phép” sang “đồng kiến tạo”, trong đó Nhà nước và khu vực tư nhân cùng tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách. Một trong những trụ cột quan trọng là thiết lập cơ chế trao quyền đi kèm kiểm soát, cho phép cấp cơ sở chủ động hơn trong xử lý công việc, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, cần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mở rộng không gian thử nghiệm (sandbox) cho các mô hình mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Điều này giúp chính sách có thể được thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì chờ đợi một khuôn khổ hoàn chỉnh ngay từ đầu.

Một trụ cột khác là quản trị dựa trên dữ liệu, hướng tới chuẩn hóa toàn bộ “hành trình” của người dân và doanh nghiệp, thay vì quản lý theo từng khâu riêng lẻ. Theo bà Thủy, việc số hóa chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với kết nối dữ liệu và thiết kế lại quy trình theo hướng liên thông, xuyên suốt.

“Quản trị linh hoạt không chỉ là thay đổi công cụ, mà là thay đổi cách tiếp cận - từ tuân thủ quy trình sang tạo ra giá trị thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo”, bà nói.

Theo bà, vấn đề hiện nay không nằm ở việc có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi nhanh đến đâu và theo cách nào để theo kịp yêu cầu thực tiễn.