Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

Rà soát các chế độ, chính sách còn tồn đọng

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trước hết, các cơ quan phải rà soát, phân loại và giải quyết theo thẩm quyền những chế độ, chính sách còn tồn đọng đối với cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Đối với những trường hợp vướng mắc do quy định hiện hành chưa phù hợp hoặc chưa bao quát đầy đủ thực tiễn, các cơ quan cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách phải bảo đảm công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng, đồng thời phòng ngừa tình trạng lợi dụng chính sách.

Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo kết quả rà soát, giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng đối với cựu thanh niên xung phong và đề xuất phương án, lộ trình xử lý, hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Bên cạnh việc giải quyết chính sách tồn đọng, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan được yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại lực lượng thanh niên xung phong được tổ chức, huy động sau ngày 30/4/1975.

Đây là lực lượng tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình rà soát phải làm rõ phạm vi, đối tượng, thời gian hoạt động, số lượng, quá trình cống hiến và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, cần xác định những trường hợp chưa có chính sách phù hợp, cũng như những người đã có chính sách nhưng chưa được giải quyết.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền về khó khăn, vướng mắc và đề xuất chính sách phù hợp với lực lượng này. Nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/7/2027.

Thanh niên xung phong được khám miễn phí (Ảnh: Minh Nhật).

Hoàn thành giải quyết hồ sơ khen thưởng trong năm 2027

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là đẩy nhanh việc xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Các cơ quan liên quan được yêu cầu hướng dẫn cụ thể, thống nhất về hồ sơ, thủ tục xét tặng, truy tặng; đồng thời rà soát, thống kê, phân loại những trường hợp thuộc diện xem xét.

Đối với hồ sơ còn tồn đọng, cần tổng hợp kết quả rà soát, tình hình giải quyết, những khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với từng nhóm hồ sơ.

Công việc này phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Việc giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Ngoài các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính được giao phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền về tổ chức các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các cơ quan cũng phải rà soát, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ kinh phí, chế độ đối với hội quần chúng, gắn với nhiệm vụ được giao, sản phẩm và hiệu quả hoạt động.

Đối với các địa phương, tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát tổ chức, hoạt động của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trên địa bàn; kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm tinh gọn, thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, chính quyền và các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hội cùng cấp rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc về chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cựu thanh niên xung phong.