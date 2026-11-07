Từ ngày 5/10 đến nay, tại rẫy điều của gia đình già làng Siu Pích (70 tuổi, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, Gia Lai), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom để thờ cúng, dâng hương trang nghiêm.

Cán bộ và lực lượng vũ trang dâng hương, tưởng niệm 20 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chứng kiến những hài cốt liệt sĩ nằm dưới rẫy điều của gia đình suốt hàng chục năm được tìm thấy, quy tập, ông Pích không giấu được niềm xúc động.

Theo ông Pích, trong quá trình làm rẫy, ông nhiều lần phát hiện dấu tích nghi có hài cốt liệt sĩ và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Không chỉ vậy, ông còn thường xuyên có mặt tại hiện trường, hỗ trợ xác định vị trí tìm kiếm, nhường đất sản xuất, sẵn sàng chặt bỏ cây điều để phục vụ công tác quy tập.

Ngoài rẫy điều của gia đình, ông Pích còn dẫn lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại các nương rẫy lân cận ở làng Bi, xã Ia Dom.

"Tôi mong muốn những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất sẽ sớm được tìm thấy, đưa về nghĩa trang để người dân dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc", ông Pích cho hay.

Già làng Pích xúc động khi chứng kiến 20 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong rẫy điều của gia đình (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngày 6/11, xã Ia Dom tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Dom đã trao giấy khen cho ông Pích cùng tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K52, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom và lực lượng Bộ đội Biên phòng, ghi nhận những đóng góp trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Với việc cung cấp thông tin giúp tìm kiếm, quy tập trên 5 hài cốt liệt sĩ, ông Pích được hỗ trợ 20 triệu đồng theo Nghị định 281 năm 2025, của Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo xã Ia Dom đã trao giấy khen nhằm biểu dương, động viên kịp thời ông Pích (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, cho biết hơn một tháng qua, ông Pích cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bám sát địa bàn, không quản ngại khó khăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Tôi mong rằng việc quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ sẽ là niềm động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Không chỉ trong rẫy điều, lực lượng chức năng cần kêu gọi thêm nhiều nguồn tin do người dân cung cấp”, ông Phận nói.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52, cho biết tại khu vực rẫy điều của gia đình ông Pích, lực lượng chức năng đã quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình khai quật phát hiện các hài cốt được bọc trong tăng, vải rồi đặt vào thùng gỗ cẩn thận trước khi an táng.

Đội K52 phối hợp bóc từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Thượng tá Ngọc, qua những dấu tích tìm thấy, lực lượng chức năng nhận định khu vực này có thể từng là một nghĩa trang liệt sĩ cũ. Đội K52 sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí nghi có hài cốt, quyết tâm không để sót các liệt sĩ còn nằm lại.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng thời tranh thủ nguồn tin từ người dân để phục vụ công tác tìm kiếm”, Thượng tá Ngọc chia sẻ.