Gia Lai sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập: Giảm đầu mối, tăng tự chủ

Tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh này. Nhiều đơn vị sẽ được sáp nhập hoặc điều chỉnh mô hình hoạt động.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập Thư viện tỉnh, Thư viện Pleiku, Nhà hát nghệ thuật truyền thống và Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định thành đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, phục vụ quản lý nhà nước.

Sáp nhập Bảo tàng tỉnh Gia Lai (trước là Bảo tàng tỉnh Bình Định) và Bảo tàng Pleiku, hoàn thành trong năm 2026 (Ảnh: Doãn Công).

Đối với Sở Tư pháp, sáp nhập 2 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước còn một trung tâm do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Tám đơn vị còn lại tiếp tục hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giữ nguyên Trung tâm chuyển đổi số là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước, nâng mức độ tự chủ tài chính đối với 3 đơn vị là Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm phân tích - đo lường chất lượng và Trung tâm khám phá khoa học - đổi mới sáng tạo.

Ngành Y tế giữ nguyên hệ thống các cơ sở hiện có, đồng thời xây dựng phương án chuyển giao nguyên trạng các trạm y tế xã, phường từ trung tâm y tế khu vực về UBND cấp xã quản lý nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Sở Nội vụ, tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh và Trung tâm chăm sóc, điều dưỡng người có công thành một đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giữ nguyên các trường phổ thông công lập hiện có; sắp xếp 25 trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành 16 trung tâm, cung ứng dịch vụ trên địa bàn liên xã, phường.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau sắp xếp chỉ còn Trung tâm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị còn lại thực hiện cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên theo lộ trình. Một số trung tâm được sáp nhập hoặc chuyển giao về UBND cấp xã để tổ chức lại hoạt động.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực và ngân sách.