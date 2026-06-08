Gia Lai bố trí 589 phòng chuyên môn cấp xã, phường

Ngày 7/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quy định về khung số lượng, tên gọi và chức năng các phòng chuyên môn, đơn vị tương đương thuộc UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh. Theo quy định này, toàn tỉnh được bố trí tối đa 607 phòng chuyên môn và tương đương ở cấp xã theo khung của Chính phủ. Trước mắt tỉnh này phân bổ 589 phòng, 18 phòng còn lại chưa được bố trí.

Tỉnh Gia Lai đã phân bổ 589 phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã, phường trên địa bàn (Ảnh: Doãn Công).

Trong số này, có 49 UBND cấp xã được bố trí tối đa 5 phòng chuyên môn và tương đương, 86 UBND cấp xã được bố trí tối đa 4 phòng.

Đối với các xã, phường được bố trí tối đa 5 phòng, tiếp tục duy trì Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trường hợp địa phương không thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công nhưng vẫn bố trí tối đa 5 phòng thì Phòng Văn hóa - Xã hội tách thành Phòng Văn hóa - Thông tin và Phòng Nội vụ.

Đối với cấp xã, Phòng Kinh tế được tổ chức lại thành Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng. Đối với phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được tách thành Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị.

Với các địa phương được bố trí tối đa 4 phòng chuyên môn, cơ cấu gồm Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Các đơn vị hành chính cấp xã được thành lập số lượng phòng ít hơn mức tối đa được chủ động lựa chọn tên gọi phòng chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trường hợp không thành lập phòng chuyên môn, UBND cấp xã bố trí công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định.