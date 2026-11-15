Nên kiểm tra ngay sau khi thanh toán trực tuyến

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả rà soát của Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số cho thấy có một số trường hợp người dân sử dụng các ứng dụng ví điện tử để thanh toán, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế nhưng hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa nhận được thông tin hoặc khoản tiền nên chưa ghi nhận kết quả giao dịch.

Ngoài ra, có trường hợp tiền đã vào tài khoản thu của cơ quan bảo hiểm xã hội nhưng thông tin do ngân hàng chuyển sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng (như thiếu thông tin đơn vị, người tham gia, hoặc ghi nội dung thanh toán chưa đúng quy định).

Vì vậy, phần mềm kế toán tập trung không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ để ghi nhận khoản đóng, cập nhật quá trình gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Với những trường hợp này, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở phải tra soát, xử lý thủ công.

Nếu không kịp thời phát hiện thẻ bảo hiểm y tế chưa được gia hạn, người dân có thể thiệt thòi khi đi khám chữa bệnh (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Ngoài ra, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có thể không thành công khi thông tin cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không được đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng…

Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân khi thanh toán trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế nên kiểm tra lại kết quả kết quả gia hạn, kịp thời phát hiện nếu thẻ chưa được gia hạn, bảo đảm quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Nếu tài khoản đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận kết quả, cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan bảo hiểm xã hội để tra soát, không tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ trạng thái giao dịch trước đó, tránh phát sinh giao dịch trùng lặp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị: “Việc kiểm tra cần được thực hiện ngay sau thanh toán để kịp thời phát hiện khoản đóng chưa được ghi nhận và đề nghị hỗ trợ xử lý”.

4 cách tra cứu thẻ bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng 4 cách.

Thứ nhất là tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng mã số thẻ bảo hiểm y tế, số định danh cá nhân (ĐDCN) hoặc số căn cước công dân (CCCD) theo 4 bước sau:

Thứ hai là kiểm tra qua ứng dụng VssID theo các bước sau: Đăng nhập ứng dụng VssID, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Thứ ba là tra cứu qua ứng dụng VNeID. Trong trường hợp thông tin bảo hiểm y tế đã được tích hợp, người dùng đăng nhập VNeID, vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để xem thông tin.

Thứ tư là tra cứu qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, học sinh, sinh viên có thể gọi số 1900 9068 và cung cấp thông tin theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu.