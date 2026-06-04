Gần 476 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước xem xét việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ, việc trình Chủ tịch nước được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4664/TTr-BNV ngày 15/5/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng

Theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, mức quà 600.000 đồng được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng gồm Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Nhóm này còn bao gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của từ hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng thuộc diện nhận mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng được dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng nhận mức quà này còn có thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sỹ trong trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân.

Hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng tặng người có công dịp 27/7 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hơn 1,56 triệu người thuộc diện được tặng quà

Theo tờ trình, cả nước có 1.563.392 người có công với cách mạng thuộc diện được tặng quà theo 2 mức nêu trên.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 475,879 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ là hoạt động được thực hiện hằng năm nhằm tri ân các đối tượng đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.