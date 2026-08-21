Du kích chỉ dẫn tìm lại nơi an táng liệt sĩ trong rừng sâu hơn 50 năm trước

Ngày 20/8, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực buôn Ma Giai, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ông La O Khởi (người dân buôn Ma Giai) cung cấp thông tin đến UBND xã Phú Túc và Đội K52 về việc ông từng chôn cất một chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh.

Đội K52 xuyên rừng đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực xã Phú Túc (Ảnh: Ngọc Thu).

Theo lời kể của ông Khởi, đầu năm 1970, ông là du kích địa phương. Trong một trận đánh, chiến sĩ tên Quang, quê ở miền Bắc, bị mảnh đạn găm vào phổi. Chiến sĩ Quang sau đó được đưa về ban thương binh để điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

Khi chiến sĩ Quang hy sinh, ông Khởi cùng lực lượng ban thương binh đã chôn cất trên đỉnh núi thuộc khu vực buôn Ma Giai. Khi mai táng, ông Khởi dùng những tảng đá để đánh dấu vị trí.

Đội K52 tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ (Ảnh: Ngô Thu).

Sau khi quy tập, Đội K52 đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Krông Pa, xã Phú Túc để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính.

Từ 5/8 đến 8/8, Đội K52 phát hiện và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar, tỉnh Gia Lai. Sau khi được quy tập, 2 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Krông Pa để thờ cúng trang nghiêm theo quy định. Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, tài liệu, di vật liên quan để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.