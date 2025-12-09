Dự án 7 tại Nghệ An: Đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng bảo vệ sức khỏe trẻ vùng cao

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, nhiều xã vùng sâu, vùng xa như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông… trước đây có tỷ lệ trẻ em tiêm chủng đầy đủ còn thấp, nay đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống dây chuyền lạnh phục vụ bảo quản vaccine được bổ sung; cán bộ y tế được tập huấn, nâng cao kỹ năng tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm.

Nghệ An đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng bảo vệ sức khỏe trẻ em vùng cao nhờ dự án 7 (Ảnh: Lương Nga).

Tại các bản làng xa trung tâm, các trạm y tế đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như tổ chức các buổi tiêm chủng lưu động, hỗ trợ vận chuyển vaccine, phát loa tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để người dân hiểu rõ lợi ích của tiêm phòng. Nhờ vậy, nhận thức của phụ huynh được nâng lên, số trẻ được đưa đến điểm tiêm ngày càng nhiều.

Nhiều huyện ghi nhận tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vaccine đạt trên 90%. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu, ho gà, viêm gan B… góp phần bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự kiến thời gian tới, ngành y tế Nghệ An tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, mở rộng các điểm tiêm, đảm bảo trẻ em vùng cao được tiếp cận dịch vụ tiêm chủng an toàn, đầy đủ và kịp thời.

Quang Dũng