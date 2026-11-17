Ngày 17/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông (xã Chư Prông, Gia Lai), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

Dòng người đứng 2 bên đường đón các liệt sĩ trở về (Ảnh: Huy Bắc).

Trước đó, từ ngày 26/7 đến 24/9, trên cơ sở rà soát dữ liệu và nguồn tin do người dân cung cấp, Đội Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K52) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại nhiều khu vực nương rẫy của người dân trên địa bàn.

Cả 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây đều chưa xác định được danh tính. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để xác định danh tính các liệt sĩ.

Chiều 16/11, khi đoàn di chuyển 18 hài cốt liệt sĩ từ Nhà văn hóa xã Ia Boòng về Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông (xã Chư Prông) để tổ chức lễ truy điệu và an táng, đông đảo người dân xã Ia Boòng và Chư Prông đã đứng hai bên đường chờ đón những người con trở về Đất Mẹ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu và lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh đối với nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo bà Lịch, chiến tranh đã lùi xa, những chiến trường năm xưa nay đã xanh màu cây trái. Trên vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát, cuộc sống đang từng ngày hồi sinh. Thế nhưng, dưới những cánh rừng, trên ngọn đồi, trong lòng đất đỏ bazan Tây Nguyên vẫn còn những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, đưa về nơi an nghỉ.

Bằng sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng đưa trở về Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông (Ảnh: Phạm Hoàng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh đây không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ mà còn là hành trình của lòng biết ơn, nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với lịch sử và những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một liệt sĩ được trở về, mỗi phần mộ hoàn thành là thêm một địa chỉ để đồng bào và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống cho độc lập, hòa bình của Tổ quốc.