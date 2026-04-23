Đòn bẩy để nâng cao năng lực quản trị quốc gia

Ngày 23/4, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Chương trình này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 (gọi tắt là Chương trình 155).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khẳng định sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên hiện nay là những mắt xích không thể tách rời trong một chỉnh thể khu vực thống nhất, cùng với sự thích ứng và tự cường của mỗi quốc gia.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ASEAN dưới sự dẫn dắt của Philippines trong vai trò Chủ tịch, tập trung thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với sự thay đổi về chất trong quản trị khu vực.

Tại Việt Nam, Chương trình 155 không chỉ là một nhiệm vụ đối ngoại mà còn là đòn bẩy để chuẩn hóa dịch vụ công, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và gắn kết hữu cơ với 4 trụ cột phát triển của Việt Nam, bao gồm: Đổi mới thể chế và quản trị, xây dựng nền công vụ hiện đại, tinh gọn; an sinh xã hội; thích ứng và bền vững; bản sắc và truyền thông.

Để hiện thực hóa Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là cần hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hành động 5 năm để triển khai Chương trình 155, chậm nhất trong tháng 6/2026.

Thứ hai là kế hoạch hành động phải vừa đảm bảo tính thống nhất toàn quốc, vừa phát huy đặc thù riêng biệt của từng địa phương.

Thứ ba là phải bảo đảm tính hiệu quả, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực và lộ trình.

Cũng tại hội nghị, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ với các đại biểu về tình hình thế giới và tác động đến hợp tác ASEAN hiện nay. Các đại biểu còn được nghe các báo cáo chuyên sâu từ Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam…

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động 155, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ về tiến độ xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 5 năm đầu tiên, đồng thời trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hội nghị thống nhất cần đẩy mạnh công tác thông tin, thường xuyên trao đổi để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp.

Bộ Nội vụ, với vai trò cơ quan chủ trì, cam kết sẽ tăng cường điều phối và hỗ trợ chuyên môn để các địa phương triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới.