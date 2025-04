Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nắm bắt an toàn vệ sinh lao động tại Hải Phòng

Chính sách về an toàn lao động luôn được quan tâm

Đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tham dự đoàn công tác có ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ); đại diện Sở Nội vụ Hải phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup), Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác ATVSLĐ, gắn với khẩu hiệu "An toàn là trên hết" trong công tác sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại cuộc làm việc với Công ty Cổ phần sản xuất và Kinh doanh VinFast (Ảnh: N.D.).

Theo Thứ trưởng, trong phát triển bền vững, ngoài các tiêu chí đánh giá về doanh nghiệp, sản phẩm, chính sách tiêu chuẩn lao động, quy trình sản xuất thì chính sách về lao động và ATVSLĐ luôn được quan tâm.

Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác, ông Trịnh Văn Ngân, Phó tổng Giám đốc sản xuất VinFast - cho biết, mục tiêu khi đến VinFast là an toàn là chính mình, sau đó đến chất lượng, cuối cùng là chi phí và tính cạnh tranh.

Cũng theo ông Ngân, VinFast đang tập trung vào 3 "Hóa". Thứ nhất là tự động hóa, ngoài việc đảm bảo năng suất và chất lượng, công ty đã thực hiện giảm thiểu sự tham gia của con người vào quá trình sản xuất.

Ông Trịnh Văn Ngân, Phó tổng Giám đốc sản xuất VinFast báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: N.D.).

Cụ thể, công ty sử dụng nhiều robot để mang vác những linh kiện lớn, trọng lượng nặng, giảm thiểu việc công nhân phải bê vác thủ công, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, qua đó gián tiếp nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động.

Thứ hai, công ty thực hiện chuẩn hóa, ngoài tiêu chuẩn thao tác công việc, công ty phát triển thêm về an toàn, đánh giá rủi ro, có các quy trình, quy chuẩn kèm theo từng hạng mục công việc. Nội dung này được quán triệt đến từng công đoạn.

Thứ ba, hạt nhân hóa bằng cách nâng cao ý thức của người lao động, đảm bảo cho sự an toàn của chính người lao động trong sản xuất. Công ty luôn mong muốn người lao động đến làm việc an toàn và trở về an toàn cùng gia đình.

Sau khi cùng đoàn công tác tới thăm, nắm bắt công tác an toàn vệ sinh lao động tại một số xưởng sản xuất của nhà máy, Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhận định: "Trong suốt quá trình sản xuất, công ty luôn chú trọng việc nâng cao ý thức của người lao động đối với công tác an toàn lao động. Ngay từ ngoài cổng chính vào nhà máy, ai cũng ấn tượng với banner và khẩu hiệu "Đến công ty an toàn, làm việc an toàn và về nhà an toàn". Khi nhận thức đúng thì chúng ta sẽ hành động đúng".

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cùng Đoàn công tác tham quan nhà máy VinFast Hải Phòng (Ảnh: N.D).

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm nói trên, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị công ty tập trung vào 5 trụ cột cơ bản, gồm: Tiếp tục quan tâm, đầu tư, đổi mới sáng tạo thúc đẩy dây chuyền, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản trị, sản xuất kinh doanh để đón đầu xu hướng công nghệ ô tô tương lai.

Công ty phải tuân thủ pháp luật ATVSLĐ nhằm triển khai hiệu quả Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Nâng cao công tác đào tạo về an toàn lao động

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị công ty phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động cho công nhân, người lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao động và phải coi đây là một trong những doanh nghiệp đi đầu của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Đồng thời, công ty phải chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn trong lao động, trở thành đơn vị điển hình về văn hóa, môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ.

Sau khi kết thúc làm việc với Công ty Cổ phần sản xuất và Kinh doanh VinFast, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh và đoàn công tác thăm Cảng Hải Phòng (Ảnh: N.D.).

Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã báo cáo với đoàn công tác và Thứ trưởng Lê Văn Thanh về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị.

Theo đó, Cảng Hải Phòng có 4 chi nhánh, đơn vị gồm 2 Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng và 2 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ và các phòng ban, trung tâm.

Tổng số lao động của công ty là 2.275 người. Trong đó lao động nữ là 500 người; người làm công tác ATVSLĐ là 22 người; người làm công tác y tế là 18 người; lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm là 1.075 người.

Với quy mô là cảng biển lớn nhất miền Bắc, số lượng phương tiện thiết bị phục vụ khai thác lớn (gần 300 phương tiện và thiết bị) và thu hút nhiều lao động.

Do đó, công tác đảm bảo ATVSLĐ, ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây mất an toàn tại doanh nghiệp luôn được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo Cảng Hải Phòng quan tâm, trú trọng và sát sao chỉ đạo.

Nhờ đó mà trong những năm gần đây, Cảng Hải Phòng luôn làm tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ và không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao công tác đảm bảo ATVSLĐ của Cảng Hải Phòng.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Ảnh: N.D.).

Để làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo ATVSLĐ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Cảng Hải Phòng thực hiện một số nội dung sau:

Cảng cần triển khai đồng bộ hơn nữa các quy định của Luật ATVSLĐ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Cảng Hải Phòng cũng cần tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của người lao động, cán bộ, nhân viên, để kịp thời tháo gỡ, tránh xung đột xảy ra.

Đồng thời, Cảng Hải Phòng cũng cần chủ động, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội dung quy trình làm việc an toàn lao động tại cảng; quan tâm đầu tư thiết bị, máy móc thiết bị dây chuyền hiện đại để kiểm soát các vấn đề có nguy cơ gây mất ATVSLĐ;...