Định hướng bố trí biên chế giáo dục, y tế giai đoạn 2026-2031

Trước kiến nghị của nhiều bộ ngành và địa phương liên quan đến việc bảo đảm biên chế giáo dục - y tế và bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ Nội vụ đã có những thông tin, định hướng cụ thể.

Liên quan đến biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức biên chế.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi các thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục, biên chế y tế, bảo đảm đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị; tăng cường phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, làm cơ sở để địa phương xác định nhu cầu viên chức ngành giáo dục, y tế.

Các cơ quan đang hoàn thiện các quy định về định mức biên chế giáo dục (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031, trong đó có đề xuất về biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế theo hướng bảo đảm số lượng người làm việc lĩnh vực giáo dục, y tế khi triển khai một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị phê duyệt sẽ làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Đối với kiến nghị về bố trí, sử dụng biên chế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2025 của Chính phủ đã quy định cụ thể về tổ chức (Điều 7), người làm việc tại Bộ phận Một cửa (Điều 10).

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định nêu trên và biên chế thuộc phạm vi quản lý để bố trí người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã của địa phương, bảo đảm phù hợp với vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc... của Trung tâm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.