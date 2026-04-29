Điều chỉnh giờ làm việc hành chính muộn hơn 30 phút từ 1/5

Ngày 29/4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo thời gian làm việc hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk làm việc buổi sáng 7h30-11h30, chiều 13h30-17h30. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/5.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, việc áp dụng thời gian làm việc sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, cùng các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.

Riêng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động quyết định thời gian làm việc theo quy định của ngành dọc cấp trên, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Trước đó, giờ làm việc hành chính tại Đắk Lắk (kể từ 1/8/2025) buổi sáng 7h-11h30 và buổi chiều 13h30-17h.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi thực tế, lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch hành chính trong khung giờ từ 7h là rất thấp, các giao dịch tập trung cao điểm từ 8h hàng ngày. Do đó, khung giờ làm việc từ 7h30 được đánh giá phù hợp hơn với đặc điểm khí hậu, thời tiết quanh năm của tỉnh và giúp tăng hiệu suất lao động của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giờ làm việc nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương (thường bắt đầu làm việc từ 8h).