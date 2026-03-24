Điểm mới của cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Sáng 24/3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; Hội nghị báo cáo viên và Thông tin chuyên đề Quý I.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong dự và chỉ đạo tại hội nghị, tham dự còn có các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và hơn 2.000 đại diện thường trực các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ… Đồng thời còn có các điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Chính phủ.

Tại điểm cầu trực tuyến của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì, tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Bộ…

Điểm cầu trực tuyến tại Đảng ủy Bộ Nội vụ (Ảnh: Chí Tâm).

Tại điểm cầu Đảng uỷ Chính phủ có sự tham dự của Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Bộ Nội vụ Nguyễn Huy Hưng, cùng Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong khái quát, hội nghị có 3 nội dung quan trọng. Đây là những văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ về phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ hai, năm 2026 và tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và thông tin nhanh một số kết quả quan trọng, trọng tâm của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Thứ nhất về việc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, yêu cầu cao hơn đòi hỏi thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh về các điểm mới của Cuộc thi năm 2026 trong Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: VGP).

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, các Đảng ủy trực thuộc xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát động các phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị, đồng thời triển khai toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tham gia, hưởng ứng cuộc thi.

Về kết quả đã đạt được trong năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã được Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương trao giải tập thể xuất sắc với 14 tác phẩm đoạt giải.

Liên quan đến nội dung, chủ đề của cuộc thi năm 2026, ngoài định hướng chủ đề chung của cuộc thi do Trung ương phát động, đề ra là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ủy Chính phủ đã xác định mở rộng những nội dung, chủ đề của cuộc thi gắn với nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đó là hưởng ứng, hiến kế sáng kiến về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với tinh thần đó, thay mặt cho Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.

Các đại biểu tập trung theo dõi các nội dung của hội nghị (Ảnh: Chí Tâm).

Ông trân trọng đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan báo chí, các đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi nghiên cứu, tổ chức thi ở cấp mình, đơn vị mình theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả phù hợp với chức năng, nghiệp vụ, đối tượng của các đơn vị, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc thi của Đảng bộ Chính phủ về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026.

Nội dung thứ hai về việc quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ lưu ý trọng tâm về mục đích, yêu cầu, phương châm hành động; các chỉ tiêu chủ yếu mang tính đột phá; nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với 3 trụ cột chính.

“Để chương trình hành động thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc khẩn trương, cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết gắn với đặc thù từng Bộ, ngành để phát huy tốt vai trò hạt nhân sáng tạo của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động theo đúng quy định”, ông Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến nội dung kết quả bầu từ đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng như triển khai một số nội dung đảm bảo an ninh mạng, bảo mật thông tin theo Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư, đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, cấp thiết, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy vai trò làm cầu nối thông tin giữa cán bộ đảng viên và nhân dân.

Sau hội nghị, Đảng ủy Bộ Nội vụ yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chuyên đề của hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị