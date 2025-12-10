Đi làm việc ở nước ngoài: Hướng chính sách hỗ trợ vào vùng "lõi nghèo"

Mang lại hiệu quả rõ rệt

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều địa phương trên cả nước đã có những giải pháp thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt hiệu quả cao.

Tại tỉnh Lào Cai, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo ở huyện nghèo và ở vùng “lõi” nghèo gồm 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh. Trong các nhóm giải pháp giảm nghèo thì giải quyết việc làm thông qua công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại hiệu quả rõ rệt; đồng thời cũng là giải pháp để hạn chế tình trạng lao động “chui”.

Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cánh cửa thoát nghèo cho nhiều lao động hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Tương tự, nhờ triển khai đồng bộ và đa dạng các giải pháp, từ năm 2021 đến ngày 30/11/2025, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hơn 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lực lượng lao động tập trung chủ yếu tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Saudi Arabia.

Ông Võ Duy Yên, quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi thông tin, để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trung tâm hỗ trợ người lao động trong các thủ tục liên quan, vay vốn, tăng cường kết nối, cập nhật thông tin giữa lao động và gia đình, địa phương trong suốt thời gian họ làm việc ở nước ngoài nhằm tạo sự yên tâm. Sau khi hoàn thành hợp đồng về nước, người lao động tiếp tục được hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm ổn định.

Bình quân mỗi lao động gửi về cho gia đình 20-40 triệu đồng/tháng tùy thị trường, góp phần quan trọng cải thiện thu nhập. Nhờ đó, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên khá giả và thoát nghèo bền vững.

Hay tại Đồng Tháp, toàn tỉnh có 7.574 lao động xuất cảnh sang nước ngoài làm việc. Thông qua mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, các ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ kết nối, tạo việc làm cho người lao động duy trì tốt với các đối tác tuyển dụng lao động làm việc tại các thị trường trọng điểm có thu nhập cao, phù hợp với lao động Đồng Tháp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nổi bật là các chương trình tuyển lao động làm việc theo thời vụ, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp được các sở, ngành, địa phương khai thác hiệu quả. Người lao động tham gia làm việc thời vụ được hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí làm hồ sơ, thủ tục... Nhờ đó, Đồng Tháp là điểm sáng trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đem lại đời sống ấm no cho người dân, nhất là ở các vùng khó khăn.

Hướng chính sách hỗ trợ trực tiếp vào các vùng "lõi nghèo"

Theo Bộ Nội vụ, công tác hỗ trợ lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã bãi ngang, ven biển hải đảo (đơn vị hành chính trước đây), vùng còn khó khăn là một chủ trương tập trung nguồn lực đúng đắn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, hướng chính sách hỗ trợ trực tiếp vào các vùng "lõi nghèo", các khu vực khó khăn nhất của quốc gia để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Công tác hỗ trợ được định hướng rõ ràng là vẫn tiếp tục thực hiện và tập trung vào địa bàn các huyện nghèo cũ và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo cũ. Điều này bảo đảm tính liên tục và sự tập trung của chính sách, tránh việc phân tán nguồn lực.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, tính đến tháng 3/2025, cả nước có hơn 10.000 lượt lao động sinh sống tại các huyện nghèo (cũ), xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo được hỗ trợ đào tạo và hoàn thiện thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó có 4.395 người đã xuất cảnh. Gần 46.000 lượt lao động và thân nhân được tư vấn về chính sách, thị trường và cơ hội việc làm ngoài nước.

Có thể nói, từ công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hàng trăm nghìn lao động Việt đã viết nên câu chuyện đổi đời, đặc biệt tại nhiều địa bàn khó khăn, vừa góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, vừa khẳng định hình ảnh người lao động Việt Nam chăm chỉ, kỷ luật và hội nhập mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.

