Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 111/2025/NĐ-CP và Nghị định 248/2025/NĐ-CP.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất thay đổi cơ chế tiền lương và phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2. Đây là hai nhóm đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên.

Đề xuất không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập

Theo dự thảo, kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) được phân phối theo cơ chế mới.

Cụ thể, đơn vị trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi trên cơ sở quỹ tiền lương thực hiện được xác định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, dự thảo quy định: "Đơn vị không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập, không thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm từ Quỹ bổ sung thu nhập".

Đồng thời, đơn vị được trích lập các quỹ khác theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quy định này khác với cơ chế hiện hành tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Nghị định 111/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đối với trường hợp áp dụng cơ chế tiền lương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12, đơn vị nhóm 1 được tự quyết định mức trích Quỹ bổ sung thu nhập, không khống chế mức trích.

Trong khi đó, đơn vị nhóm 2 được trích tối đa không quá hai lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và phụ cấp do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, quy định hiện hành yêu cầu trích tối thiểu 25% phần chênh lệch thu lớn hơn chi vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Tổng mức trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá ba tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm.

Lý giải đề xuất thay đổi, Bộ Tài chính cho biết việc không tiếp tục trích lập và chi trả thu nhập tăng thêm từ Quỹ bổ sung thu nhập xuất phát từ việc các đơn vị nhóm 1, nhóm 2 sẽ áp dụng cơ chế tiền lương theo kết quả hoạt động tương tự doanh nghiệp nhà nước.

Việc sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với cơ chế tiền lương, trích lập các quỹ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tự chủ quỹ lương theo kết quả hoạt động

Cùng với thay đổi cơ chế phân phối thu nhập, dự thảo đề xuất mở rộng quyền tự chủ tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2.

Theo đó, các đơn vị được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương, bao gồm xác định quỹ tiền lương và chi trả tiền lương cho viên chức, người lao động, dựa trên kết quả hoạt động như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Dự thảo cũng quy định khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công phải tự bảo đảm phần tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của mình, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung.

Các khoản đóng góp theo tiền lương được thực hiện theo quy định pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với tiền thưởng, dự thảo cho phép thực hiện theo pháp luật về thi đua, khen thưởng; quy định của Chính phủ về chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các chế độ thưởng khác được pháp luật chuyên ngành cho phép.

Bộ Tài chính cho biết đề xuất này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Nghị quyết xác định các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương, các khoản thù lao và đãi ngộ khác, tuyển dụng và sử dụng nhân sự theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo Bộ Tài chính, một số quy định hiện hành về tiền lương, các khoản đóng góp, trích lập và sử dụng các quỹ chưa đồng bộ với chủ trương mở rộng quyền tự chủ, nhất là việc chi trả thu nhập gắn với kết quả hoạt động.

Vì vậy, việc sửa đổi hướng tới tăng quyền chủ động của đơn vị sự nghiệp công lập trong xác định quỹ lương và chi trả cho người lao động, đồng thời bảo đảm thống nhất với cơ chế tài chính mới.