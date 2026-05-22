Đề xuất tăng trợ cấp với quân nhân phục viên trước tuổi

Bộ Quốc phòng đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định liên quan chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi thôi phục vụ trong quân đội.

Điểm đáng chú ý là nhiều mức trợ cấp được đề xuất tăng cho tương thích hơn với chính sách tinh giản biên chế đang áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo hồ sơ dự thảo, các quy định hiện hành về trợ cấp một lần đã được áp dụng từ năm 2009 đến nay nhưng gần như chưa thay đổi, trong khi chính sách đối với khu vực hành chính, sự nghiệp đã có điều chỉnh lớn theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Bộ Quốc phòng cho rằng sự chênh lệch này dẫn tới bất cập, ảnh hưởng tâm lý của lực lượng trong quân đội và khó thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài.

Đề xuất tăng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Theo dự thảo, các trường hợp thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc sắp xếp lại bộ máy sẽ được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Mức này được nâng lên để tương đồng với chính sách tinh giản biên chế của khu vực dân sự.

Dự thảo cũng bổ sung thêm khoản trợ cấp tính theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể, người có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp thêm 0,5 tháng tiền lương. Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được hưởng trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Theo Bộ Quốc phòng, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm sự công bằng tương đối giữa lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trường hợp giải quyết chế độ không đúng quy định thì phải thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền trợ cấp đã chi trả và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tăng trợ cấp phục viên, thôi việc

Không chỉ nhóm nghỉ hưu trước tuổi, các chế độ phục viên, thôi việc cũng được đề xuất điều chỉnh tăng.

Theo dự thảo, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc quân nhân chuyên nghiệp phục viên sẽ được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương hiện hưởng. Đây là khoản hỗ trợ nhằm giúp người lao động ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp sau khi rời quân ngũ.

Cùng với đó, mức trợ cấp phục viên một lần được nâng lên 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức hưởng này cao hơn quy định cũ và được xây dựng theo hướng đồng bộ với chính sách tinh giản biên chế ngoài khu vực quân đội.

Bộ Quốc phòng cho biết việc sửa đổi được đặt ra trong bối cảnh Quân đội tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, hiện đại. Một số chính sách hiện hành đã bộc lộ sự chưa thống nhất trong cách xác định tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ, dẫn đến khó khăn trong thực hiện.

Vì vậy, dự thảo lần này đồng thời sửa đổi các quy định về căn cứ tính trợ cấp để bảo đảm thống nhất giữa các nghị định.

Thống nhất cách tính tiền lương, thời gian công tác

Theo dự thảo, tiền lương tháng dùng để tính trợ cấp sẽ là mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên hoặc thôi việc. Khoản tiền lương này bao gồm lương theo cấp bậc, chức vụ cùng các loại phụ cấp như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có.

Dự thảo cũng làm rõ cách xác định thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp. Ngoài thời gian phục vụ trong Quân đội, một số khoảng thời gian công tác trong Công an, cơ yếu hoặc cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được tính vào thời gian hưởng chế độ.

Cách làm tròn thời gian công tác cũng được quy định cụ thể: dưới 3 tháng không tính; từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng một năm.

Trong báo cáo rà soát, Bộ Quốc phòng đánh giá dự thảo nghị định cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo tờ trình, kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách mới dự kiến khoảng hơn 177 tỷ đồng mỗi năm, trường hợp cần thiết có thể tăng thêm khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm.