Đề xuất tăng mạnh phụ cấp cho nhiều nhóm nhân viên y tế

Sau hơn 15 năm áp dụng Nghị định 56/2011 về phụ cấp ưu đãi nghề trong ngành y, Bộ Y tế đang xây dựng nghị định mới thay thế với nhiều thay đổi đáng chú ý. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, tập trung mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp, tăng mạnh mức ưu đãi cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các chuyên khoa áp lực cao.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm cụ thể hóa chủ trương “nghề y là nghề đặc biệt”, đồng thời góp phần thu hút, giữ chân nhân lực y tế trong bối cảnh nhiều địa phương thiếu hụt nhân sự tuyến cơ sở sau dịch Covid-19.

Nhiều nhóm được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với nhiều nhóm chuyên môn đặc thù.

Theo dự thảo, nhóm được nâng phụ cấp lên mức tối đa 100% gồm viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh.

Ngoài ra, nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo cũng nằm trong diện được áp dụng mức này.

Tuy nhiên, mức 100% sẽ không áp dụng ngay mà thực hiện theo lộ trình. Dự thảo quy định: Từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026 áp dụng mức 80%; từ ngày 1/1/2027 đến hết 31/12/2027 áp dụng mức 90%; từ ngày 1/1/2028 trở đi áp dụng mức 100%.

Theo Bộ Y tế, lộ trình này được xây dựng theo Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương.

So với quy định hiện hành, đây là mức tăng đáng kể. Theo báo cáo tổng kết Nghị định 56/2011, nhiều nhóm như hồi sức cấp cứu trước đây hưởng 60%, gây mê hồi sức hoặc điều trị tích cực hưởng 50%.

Với các trường hợp còn lại tại y tế cơ sở và y tế dự phòng không thuộc diện đặc biệt khó khăn, dự thảo quy định mức hưởng tối thiểu 70%.

Đề xuất nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với nhiều nhóm chuyên môn đặc thù (Ảnh: Hoàng Lê).

Mở rộng thêm nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp

Dự thảo nghị định lần này cũng mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng áp dụng.

Nếu Nghị định 56/2011 chủ yếu áp dụng với công chức, viên chức ngành y công lập thì dự thảo mới chuyển sang áp dụng cho “viên chức, người lao động” công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, trong đó không còn khái niệm công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung thêm nhiều nhóm mới vào diện được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề như:

- Người lao động hợp đồng tại cơ sở y tế công lập;

- Nhân viên y tế trường học tại cơ sở giáo dục công lập;

- Người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang;

- Viên chức, người lao động trong lĩnh vực bảo trợ xã hội;

- Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bộ Y tế cho biết, việc mở rộng này xuất phát từ quá trình sắp xếp lại bộ máy, khi Bộ Y tế tiếp nhận thêm chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dự thảo cũng bổ sung phạm vi áp dụng với cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Bổ sung tiêu chí xác định người hưởng phụ cấp

Ngoài việc mở rộng đối tượng và tăng mức hưởng, dự thảo còn bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng phụ cấp.

Theo đó, mỗi viên chức hoặc người lao động nếu được phân công nhiều công việc có mức phụ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương hiện hưởng cùng các khoản phụ cấp liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo lần đầu quy định rõ tiêu chí xác định mức độ “thường xuyên” làm công việc chuyên môn y tế. Cụ thể, người lao động phải thực hiện công việc chuyên môn tối thiểu bằng 50% thời giờ làm việc bình thường trong tháng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Bộ Y tế, việc bổ sung tiêu chí này nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi nghề.