Sáng 9/11, thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) đề nghị nghiên cứu bỏ điều kiện không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi xác định đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo bà Yến Nhi, đây là một trong những vấn đề được nhiều cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri.

Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng các điều kiện, trong đó có yêu cầu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Đại biểu cho rằng quy định này chưa thực sự hợp lý xét về bản chất và mục tiêu của chính sách, nhất là đối với những người có mức lương hưu thấp.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) (Ảnh: Như Ý).

Có lương hưu không đồng nghĩa cuộc sống đã ổn định

Phân tích về vấn đề này, bà Yến Nhi cho biết trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách an sinh do Nhà nước bảo đảm, nhằm hỗ trợ người cao tuổi có mức sống tối thiểu khi về già.

Trong khi đó, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là những quyền lợi hình thành từ quá trình tham gia, đóng góp bảo hiểm xã hội hoặc từ các căn cứ pháp lý khác.

Theo đại biểu, đây là hai chính sách có cơ sở hình thành và mục tiêu hỗ trợ khác nhau. Vì vậy, việc người cao tuổi đã có lương hưu không đồng nghĩa với việc họ không còn cần đến chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Bà dẫn thực tế một người từng tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng góp và được hưởng khoản lương hưu thấp nhưng vẫn phải tự trang trải nhiều chi phí sinh hoạt, thuốc men và chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, một người cùng độ tuổi không có lương hưu lại được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo bà, sự khác biệt này đặt ra vấn đề về tính công bằng trong bảo đảm an sinh, nhất là đối với những người có mức lương hưu thấp.

"Việc một người có lương hưu không đồng nghĩa với việc họ đã có cuộc sống ổn định, càng không có nghĩa là mọi nhu cầu thiết yếu khi tuổi cao, sức yếu đều được bảo đảm", đại biểu Yến Nhi nói.

Từ những phân tích trên, bà đề nghị nghiên cứu sửa đổi Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng người cao tuổi khi đáp ứng điều kiện về độ tuổi thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, không phân biệt có hay không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Theo đại biểu, cách tiếp cận này nhằm bảo đảm tính bao trùm của chính sách an sinh xã hội, đồng thời không làm mất đi những quyền lợi chính đáng mà người dân đã tích lũy thông qua quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Cùng với kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đề nghị xem xét giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng chính sách nếu đáp ứng các điều kiện; riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Tuy nhiên, bà cho rằng dù tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt.

Từ tuổi 70, nhiều người đã suy giảm đáng kể sức khỏe, khả năng lao động và tạo thu nhập. Không ít trường hợp không có lương hưu, không có tích lũy, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống.

Đại biểu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Bà thừa nhận việc mở rộng đối tượng thụ hưởng sẽ làm tăng nhu cầu ngân sách nhà nước. Do đó, cần đánh giá đầy đủ số lượng đối tượng, khả năng cân đối ngân sách và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp.

Cùng quan điểm về giảm tuổi hưởng trợ cấp, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết qua tiếp xúc cử tri, nhiều người cao tuổi mong được hưởng chính sách từ 70 tuổi thay vì phải chờ đến 75 tuổi.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) (Ảnh: Như Ý).

Ông dẫn tâm tư của cử tri với câu nói "thất thập cổ lai hy", cho rằng khi đã bước sang tuổi 70, nhiều người không biết mình còn sống được bao lâu nên mong được hưởng chính sách sớm hơn.

Trong điều kiện kinh tế hiện nay, ông Hòa đề nghị nghiên cứu giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70, để người cao tuổi có cơ hội thụ hưởng chính sách khi còn sống.