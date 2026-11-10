Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp xuống 70 tuổi

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 xuống đủ 70 tuổi, đồng thời nâng mức hỗ trợ lên 1 triệu đồng/tháng.

Theo cử tri, từ 70 tuổi trở đi, nhiều người đã suy giảm sức khỏe, không còn khả năng lao động ổn định. Những người không có lương hưu, thu nhập thường xuyên hoặc tích lũy gặp nhiều khó khăn khi chi phí sinh hoạt, khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, đề nghị người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Theo bà Nhi, tuổi thọ bình quân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt. Từ 70 tuổi, nhiều người đã suy giảm đáng kể khả năng lao động, tạo thu nhập. Không ít trường hợp không có lương hưu, không có tích lũy, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống.

Nếu phải chờ đến 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp, một bộ phận người cao tuổi khó khăn sẽ phải trải qua khoảng thời gian dài chưa được tiếp cận chính sách an sinh.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tỉnh Tây Ninh (Ảnh: N. Tuấn).

Đại biểu cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ. “Đây là chính sách đầu tư cho an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với những người đã dành phần lớn cuộc đời đóng góp cho gia đình và xã hội”, bà Nhi nhấn mạnh.

Cân nhắc nguồn lực để mở rộng chính sách an sinh

Phản hồi kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ Y tế cho biết chính sách trợ cấp người cao tuổi đã nhiều lần được điều chỉnh theo hướng giảm độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, từ mức 90 tuổi theo Nghị định số 30/2002/NĐ-CP, độ tuổi được hưởng trợ cấp giảm xuống 85 tuổi theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, sau đó là 80 tuổi theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP đối với người không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội.

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với đề xuất tiếp tục giảm tuổi hưởng trợ cấp xuống 70, Bộ Y tế cho biết cần nghiên cứu tổng thể, đánh giá tác động đến số lượng người thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.

Về kiến nghị nâng mức hỗ trợ lên 1 triệu đồng/tháng, Bộ cho rằng việc điều chỉnh cần căn cứ khả năng ngân sách, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội từng thời kỳ.

Hiện mức trợ cấp hưu trí xã hội đã được nâng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5/10. Chính sách tác động đến khoảng 2,5 triệu người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cùng quan điểm về giảm tuổi hưởng trợ cấp, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết qua tiếp xúc cử tri, nhiều người cao tuổi mong được hưởng chính sách từ 70 tuổi thay vì phải chờ đến 75 tuổi.

Ông Hòa dẫn tâm tư của cử tri với câu nói "thất thập cổ lai hy", cho rằng khi đã bước sang tuổi 70, nhiều người không biết mình còn sống được bao lâu nên mong được hưởng chính sách sớm hơn. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, ông Hòa đề nghị nghiên cứu giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70, để người cao tuổi có cơ hội thụ hưởng chính sách khi còn sống.

Hồng Thúy