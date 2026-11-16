Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Nghị quyết này áp dụng với cá nhân tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng dân quân xã Lam Thành, Nghệ An, sơ tán người dân khỏi khu vực ngập sâu trong trận lụt tháng 10/2025 (Ảnh minh họa: Mạnh Hùng).

Theo đó, người được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập được hưởng trợ cấp ngày công lao động là 327.600 đồng/người/ngày. Nếu thực hiện trong một buổi được hưởng trợ cấp là 163.800 đồng/người.

Người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào ban đêm (từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau), trợ cấp tăng thêm 163.800 đồng/người.

Nghệ An là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, do đó việc duy trì lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đủ mạnh, đủ gần dân, có khả năng phản ứng nhanh tại chỗ là yêu cầu thực tiễn cấp thiết.

Thực tiễn cho thấy lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở cơ sở. Tuy nhiên, phần lớn thành viên của lực lượng này là người dân địa phương, dân quân tự vệ hoặc thành viên các tổ chức đoàn thể không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Khi được huy động thực hiện nhiệm vụ, lực lượng này phải tạm dừng công việc thường ngày, ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế và đời sống gia đình, trong khi điều kiện thực hiện nhiệm vụ thường khẩn cấp, nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao.

Nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý cụ thể để chi trả trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại theo quy định, bù đắp phần thu nhập bị mất trong thời gian tham gia nhiệm vụ, giảm gánh nặng tài chính cho cá nhân và hộ gia đình.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng khuyến khích người dân tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở, qua đó nâng cao năng lực ứng phó thiên tai tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.