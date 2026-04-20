ĐBQH góp ý 2 yếu tố để Đồng Nai trở thành thành phố phát triển bền vững

Thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sáng 20/4, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đồng tình và ủng hộ việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đại biểu, sau khi hợp nhất, Đồng Nai có diện tích khá lớn, 12.737 km2. Dân số của Đồng Nai hơn 4,4 triệu người, đứng thứ năm trong cả nước. Đặc biệt, đô thị hóa cao, chiếm khoảng 55%.

Tỉnh có 33 phường và 62 xã nên vượt tiêu chí số phường trong các đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, đây là một đô thị có vai trò đặc biệt, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ và trục liên thông với nhiều tỉnh thành.

Hiện nay, GDP của Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. GDP bình quân đầu người của Đồng Nai đứng thứ năm trên cả nước. Theo đại biểu, điều đó cho thấy Đồng Nai có những vị trí rất quan trọng.

Về vị thế địa kinh tế, chính trị, Đồng Nai là cửa ngõ giao lưu và hội nhập quốc tế. Ngoài Sân bay quốc tế Long Thành tới đây sẽ đi vào hoạt động, địa phương này có đường biên giới kéo dài.

Ngoài ra, Đồng Nai còn có liên kết với những vùng như miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và gắn kết chặt chẽ với TPHCM. Hệ thống hạ tầng gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không và các trục cao tốc kết nối vùng.

Đồng Nai có cụm khu công nghiệp rất lớn với 58 khu công nghiệp. Theo quy hoạch, Đồng Nai dự kiến sẽ có 89 khu công nghiệp, một khu kinh tế và một khu công nghệ cao.

Từ những nguồn lực trên, đại biểu kiến nghị trong công tác quy hoạch, Đồng Nai cần đặc biệt quan tâm đến đô thị ven sông Đồng Nai, cụm khu công nghiệp.

Liên quan đến nhiều khu công nghiệp, đại biểu nêu vấn đề về môi trường cần quan tâm. Điều này đặt ra yêu cầu cho lãnh đạo địa phương chú trọng xây dựng khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp bền vững.

Cùng với việc phát triển cụm công nghiệp, đại biểu kiến nghị cần bố trí nhà ở cho thuê với công nhân, lao động.

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Trương Thị Diệu Thuý (Đồng Nai) bày tỏ sự tán thành cao và cho rằng việc thành lập thành phố là sự thể chế hóa kịp thời chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu dẫn chứng Kết luận 224 của Bộ Chính trị về quản lý phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phải phát triển một số tỉnh đủ điều kiện trở thành thành phố trong năm 2026.

Theo đại biểu, "chiếc áo" mô hình quản trị cấp tỉnh hiện nay đã không còn phù hợp, chật hẹp đối với tốc độ phát triển của Đồng Nai. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết này sẽ trao cho địa phương một "chiếc áo mới", tạo cơ hội vàng để Đồng Nai cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, đây cũng là áp lực và thách thức để Đồng Nai thực sự trở thành một cực tăng trưởng mới, một trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng Đông Nam Bộ.

Để hoàn thiện dự thảo, đại biểu Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn về tên gọi và cấu trúc văn bản. Đại biểu đề xuất tên gọi ngắn gọn là "Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai" vì cụm từ "thành phố" đã đương nhiên bao hàm cấp chính quyền trực thuộc Trung ương theo luật định.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh các khoản tại Điều 1 và Điều 2 để đảm bảo tính logic khi nghị quyết phát sinh hiệu lực, đồng thời chuẩn hóa việc viết hoa tên các đơn vị hành chính trong văn bản.