Đánh giá tổng thể cán bộ cấp xã, đề xuất bổ sung biên chế trong tháng 4

Nội dung này được nêu trong Chỉ thị số 08 của Thủ tướng về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Đánh giá toàn diện cán bộ, công chức cấp xã

Theo chỉ thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cả về số lượng, cơ cấu và năng lực thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại nhân sự phù hợp với yêu cầu vận hành bộ máy mới, đồng thời đề xuất bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc rà soát này gắn với quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã theo định hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương cũng phải hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai.

UBND cấp tỉnh phải rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, tại một số cuộc làm việc về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng hay mở rộng tổ chức một cách cơ học.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã cần chuyển từ vai trò “phục vụ” sang “kiến tạo phát triển”, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ đủ về số lượng mà còn phải nâng cao năng lực thực thi, chủ động giải quyết công việc.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng lưu ý không nhất thiết địa phương nào cũng phải thành lập thêm các phòng chuyên môn, bởi việc này có thể kéo theo tăng đầu mối và biên chế.

Thay vào đó, cần rà soát, sắp xếp lại nhân lực hiện có, bố trí phù hợp với khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn, bảo đảm bộ máy tinh gọn nhưng vẫn hoạt động hiệu quả.

Sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Cùng với yêu cầu về nhân sự, các tỉnh, thành phố được giao rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, đánh giá tính khả thi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả rà soát phải được tổng hợp, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) chậm nhất vào ngày 15/4 để xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục kiểm tra, đánh giá các nội dung phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm việc giao quyền cho địa phương được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Các bộ liên quan như Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục hành chính, nhất là ở cấp xã, để bảo đảm việc giải quyết công việc diễn ra thuận lợi, thông suốt.

Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xử lý các vấn đề phát sinh. Bộ cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi được sắp xếp, kiện toàn.

Song song với công tác nhân sự, các địa phương phải rà soát, bố trí lại trụ sở làm việc, tài sản công, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp xã. Hạ tầng số và hệ thống công nghệ thông tin cũng cần được hoàn thiện, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương phải báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hàng tháng, đồng thời chuẩn bị nội dung để sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào tháng 6/2026.