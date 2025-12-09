Đà Nẵng hướng tới đô thị an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Sắc cam - biểu tượng của sự an toàn và hy vọng

Từ giữa tháng 11, mỗi khi đêm xuống, cầu Rồng, biểu tượng của Đà Nẵng dừng lại rất lâu trong sắc cam ấm áp. Ánh sáng cam được giữ suốt 60 phút vào mỗi tối nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do UBND thành phố phát động.

Sắc cam không chỉ là màu của chiến dịch toàn cầu do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền phụ nữ (UN Women) khởi xướng từ năm 2008; nó còn trở thành biểu tượng của hy vọng, của tinh thần kiên quyết nói “không” với bạo lực phụ nữ và trẻ em trên khắp thế giới. Tại Đà Nẵng, màu cam xuất hiện dày đặc trên các công trình, pano, trụ sở hội, trở thành điểm nhấn thị giác quen thuộc trong mỗi mùa truyền thông về bình đẳng giới.

Đà Nẵng tham gia Chương trình toàn cầu "Thành phố an toàn và Không gian công cộng an toàn" (Ảnh: Hội LHPN Đà Nẵng).

Đà Nẵng hiện là địa phương thứ hai trong cả nước và thứ 56 trên thế giới được UN Women công nhận tham gia Sáng kiến Chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương, việc tham gia sáng kiến giúp Đà Nẵng tiếp cận các mô hình quốc tế trong phòng ngừa bạo lực giới, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bà Hoàng Thị Thu Hương nhấn mạnh: “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Một hành động nhỏ, một lời khuyên hay một cuộc gọi kịp thời đều có thể cứu một người khỏi nguy hiểm”.

Kết quả sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” cho thấy, trong 5 năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 147 vụ xâm hại trẻ em, 345 vụ bạo lực gia đình.

Riêng ở các cấp Hội phụ nữ, một mạng lưới 50 tư vấn viên cộng đồng được hình thành, bám từng tổ dân phố, từng khu chung cư để lắng nghe và hỗ trợ. Hơn 300 “Địa chỉ tin cậy” được số hóa bằng mã QR, đưa lên bản đồ Google Maps và kết nối với ứng dụng S-App để người gặp nguy cấp chỉ cần một chạm là gọi được người giúp đỡ.

Phụ nữ TP Đà Nẵng thể hiện cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy lùi bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (Ảnh: Hội LHPN Đà Nẵng).

Hàng trăm ngôi nhà an toàn, nhà tạm lánh, tổ phản ứng nhanh, CLB Nam giới tiên phong đã giúp không ít phụ nữ và trẻ em vượt qua những đêm dài bất an.

Nhiều mô hình hỗ trợ như nhà an toàn, nhà tạm lánh, tổ phản ứng nhanh, Câu lạc bộ Nam giới tiên phong… đã giúp hàng trăm phụ nữ và trẻ em vượt qua những đêm bất an.

Tại các buổi hòa giải, những câu chuyện về nỗi sợ dai dẳng của phụ nữ bị bạo hành được lắng nghe bằng sự kiên nhẫn. Bà Đặng Thị Liễu (CLB “Nòng cốt tiên phong trong phòng chống bạo lực”) chia sẻ: “Có chị em lặng lẽ chịu đựng vì sợ hàng xóm biết, sợ con cái tổn thương. Điều chúng tôi làm đầu tiên là giúp họ cảm thấy an toàn".

Chia sẻ tương tự, bà Lê Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN phường Cẩm Lệ cho biết những trường hợp bạo hành đã giảm nhưng chưa bao giờ hết. “Tháng hành động là dịp để chúng tôi gõ cửa từng nhà, nhắc rằng bình đẳng giới là quyền chứ không phải sự xin cho”, bà Hường chia sẻ.

Phát huy mạnh mẽ các mô hình phòng ngừa bạo lực

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc tiếp nhận thông tin và xử lý các vụ việc bạo lực gia đình tại khu dân cư.

Hiện Sở đang tiếp tục duy trì và triển khai các mô hình này theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL, với 143 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, 356 nhóm và Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bạo lực gia đình đã được thành lập. Toàn thành phố cũng đã thiết lập 159 số điện thoại đường dây nóng và 631 địa chỉ tin cậy để tiếp nhận thông tin liên quan đến bạo lực gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là đô thị tiên phong, an toàn, đáng sống và không bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên quan tâm, phối hợp triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ và kêu gọi người dân chung tay phòng, chống bạo lực.

Đến nay, 100% quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ chức phối hợp liên ngành và ban hành quy chế hoạt động. Trong đó, “Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em” tại cấp xã, phường đóng vai trò then chốt trong công tác phòng ngừa, xử lý và hỗ trợ can thiệp các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp Sở Nội vụ tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Lương Thị Đạo đánh giá công tác bình đẳng giới dù đạt nhiều kết quả nhưng vẫn đối mặt không ít thách thức, như định kiến giới, bạo lực giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, chênh lệch cơ hội tiếp cận dịch vụ giáo dục - y tế - việc làm. Đặc biệt, tình trạng bạo lực gia đình vẫn âm thầm diễn ra.

Bà Lương Thị Đạo nhấn mạnh, mô hình chính quyền hai cấp cùng quy mô dân số lớn đòi hỏi việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em phải được thực hiện mạnh mẽ, kịp thời hơn. Nếu không phát hiện và xử lý nghiêm, bạo lực sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho xã hội. Bà kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn thành phố chung tay hành động để Tháng hành động năm 2025 thực sự trở thành một chiến dịch thiết thực và lan tỏa rộng rãi.

Theo đó, mỗi hành động dù nhỏ cũng góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, an toàn và bền vững. Mỗi người cần kiên quyết lên tiếng trước các hành vi bạo lực, phân biệt giới; đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số để lan tỏa thông điệp bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng an toàn, hạnh phúc và phát triển toàn diện.

Phương Anh