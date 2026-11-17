Thông tư số 176 mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25 (ban hành năm 2025) và Thông tư số 162 (ban hành năm 2017), Bộ Quốc phòng điều chỉnh chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, thông tư đề cập đến chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cụ thể, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi (đồng thời đáp ứng các điều kiện khác theo quy định) thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định, ông V. còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm 2 khoản.

Thứ nhất là khoản trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ hai là khoản trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hỗ trợ 5 tháng tiền lương. Trường hợp có trên 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm công tác được tính trợ cấp 0,5 tháng tiền lương.

Thông tư số 176 của Bộ Quốc phòng lấy ví dụ trường hợp của ông Nguyễn Văn V., Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, sinh tháng 9/1976, nhập ngũ tháng 2/1995, chức vụ nhân viên.

Do đơn vị thay đổi biểu tổ chức, biên chế, quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, ông V. được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kể từ ngày 1/10/2026 (khi ông đủ 50 tuổi).

Ông V. có nguyện vọng được nghỉ hưu, hưởng lương hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu) và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Ông V. có thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi theo cấp bậc quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp là 2 năm (52 tuổi - 50 tuổi). Tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (từ tháng 2/1995 đến hết tháng 9/2026) là 31 năm 8 tháng.

Giả sử tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước thời điểm nghỉ hưu (hưởng lương hưu hàng tháng) là 17,5 triệu đồng.

Khi nghỉ hưu, ngoài chế độ hưu trí theo quy định, ông V. còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Khoản trợ cấp một lần, gồm trợ cấp một lần cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi và trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mà ông V. được nhận là 367.500.000 đồng.

Cách tính các khoản trợ cấp của ông V. cụ thể như sau:

Cách tính các khoản trợ cấp mà ông Nguyễn Văn V., Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, được nhận khi nghỉ hưu trước hạn tuổi (Bảng biểu: Nguyễn Vy).

Theo Thông tư số 176 của Bộ Quốc phòng, mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp quy định tại thông tư này được áp dụng đối với các trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục viên, chuyển ngành kể từ ngày 1/9/2026.